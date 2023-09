Emil Bemström fick förra säsongen göra 21 matcher i AHL. Nu går han för en plats i NHL redan från start. I försäsongsmatchen gjorde snajpern Columbus båda mål i 3-2-förlusten mot St. Louis.

– Kul för honom och i kväll var han verkligen imponerande, säger den nya huvudtränaren Pascal Vincent.

Förra säsongen fick Emil Bemström spela mer i AHL än någon av sina andra tre säsonger i Nordamerika. Svensken gjorde där 31 poäng på 21 matcher och visade upp sina offensiva kvalitéer.

I år går han givetvis för en startplats i NHL-laget, och visade i natt varför Columbus borde satsa på honom. Mot St. Louis Blues stod nämligen 24-åringen för dubbla fullträffar. Blue Jackets förlorade matchen med 3-2.

– Bemmer kan skjuta pucken, det vet vi. Skotten var fantastiska, missförstå mig inte, men hans sätt att följa vår gameplan och vårt system vi försöker implementera. Det var nästan mer imponerande. Kul för honom och i kväll var han verkligen imponerande, säger Pascal Vincent.

