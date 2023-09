ANNONS

Efter många om och men har Leksand plockat fram sin nya styrelse. På bolagsstämman röstades det då igenom att profilen och tidigare spelaren Tobias Forsberg tar en plats vid styrelsebordet.

– Det har varit en liten lucka i mitt liv när det slutade som det slutade, säger 35-åringen till Hockeysverige.se.

Leksands IF hade det milt sagt rörigt då val av styrelser skulle till under augusti. Nu kan klubben lägga dom delarna bakom sig och så sent som igår klubbades aktiebolag styrelse igenom. En av styrelsemedlemmarna och som nu är tillbaka i hockeyn är tidigare Leksandsspelaren Tobias Forsberg.

– Valberedningen hade snackat med min agent (Michael Reander). Han lade fram förslaget till mig. Efter det hade vi ett möte då jag var i Leksand och där vi diskuterade fram och tillbaka. På den vägen kom fråga upp, berättar Tobias Forsberg som tog emot frågan med många känslor.

– Det var hedrande. Samtidigt tänkte jag vad det kunde innebära och något jag kan åta mig. Den spontana känslan var bara ”yes, vad roligt”. Jag kände att det fanns mycket som jag kunde lära mig.

– Dessutom bollade jag med (Jens) Bergenström som suttit i styrelsen och jag är god vän med. Han hade bara gott att säga. Då kände jag spontant att det ska bli kul att få vara en del av Leksands IF igen för det har varit en liten lucka i mitt liv när det slutade som det slutade.

Vad hoppas du tillföra i ditt styrelsearbete?

– Jag vill tillföra det jag har lärt mig under alla år som jag varit spelare, från hockeygym och junior upp till alla år jag varit i A-laget hos olika klubbar. Speciellt under mina åtta år i Leksand. Jag vet verkligen hur det är nere i omklädningsrummet, hur snacket går och är att prestera i en grupp.

– Just den sportsliga delen tror jag är svårt att läsa sig till. Jag tror att man måste ha upplevt den för att få en förståelse för dom sakerna. Det är framför allt den sportsliga kompetensen jag vill bidra med. Styrelsearbetet är något nytt för mig, men den sportsliga delen känner jag mig så trygg med.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Tobias Forsberg.

Tobias Forsberg bor idag i utkanten av Stockholm, men tror att han kommer tillbringa mer tid i och kring Leksand i och med sitt nya uppdrag.

– Igår hade vi ett litet möte som inte var beslutsfattande. Vi satte i gång och planerade våra scheman så vi i styrelsen kan träffas så kontinuerligt i styrelsen som möjligt.

– Klart att det är roligt att ha en anledning att åka till Leksand fler gånger. Det känns perfekt.

Hur mycket har du följt Leksand sedan du bosatte dig i Stockholm?

– Om jag ska vara helt ärlig, första åren efter följde jag inte laget så mycket. Det hade inget att göra med att jag skulle tyckt det varit jobbigt att kolla på hockey.

– Speciellt senaste två säsongerna har det verkligen växt och jag har fått tillbaka glädjen att kolla på hockey mycket mer.

– Sedan är det klart att jag följt Leksand hela tiden, men under senaste två åren har det varit en annan känsla i mig. Hur kul det är och hur mycket jag ser fram emot nästa match.

Stormigt under karriären: “Många vändor fram och tillbaka”

Tobias Forsberg känner också att laget haft en ganska bra inledning av säsongen.

– När jag kikade på första två matcherna kände jag att det var tråkigt med förlust. Kollade jag hur laget spelade var jag aldrig orolig. Det hade varit värre om spelmässiga sakerna sett dåliga ut. Jag tycker det var andra saker laget fallerade på.

– Precis som alla spelare sa i intervjuerna handlade det om att hitta ett sätt att vinna. Det är bara att kolla Linköpingsmatchen. Då var det en helt annan matchbild. Linköping pressade på medan Leksand gjorde tvärt om, laget spelade konsekvent, verkligen tog vara på lägena och inte minst att toppspelarna levererade. Jag tycker att det varit en stark inledning.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Tobias Forsberg.

Du som varit i omklädningsrum då det blåst på toppen i föreningar, hur mycket tror du spelarna påverkades av den turbulens som var kring att sätta styrelser?

– Det där är en jättebra fråga. I alla år jag var i Leksand var det många vändor fram och tillbaka då det hände saker. Mig personligen påverkade det inte jättemycket.

– Klart att det hände att styrelse eller VD kom ner och berättade vad som hände, men det påverkade mer då det var mer sportsligt och handlade om tränare, sportchef och sådana positioner. Man är en grupp som ska prestera. Tar man då bort en pusselbit i den gruppen blir det förändring. På det viset påverkades jag mer än då det var exempelvis ekonomin. Då tycker jag inte att det påverkade laget så mycket eftersom man är så inne i hockeybubblan.

– Eftersom man måste fokusera på sporten låser man ute så många andra saker som egentligen ändå är viktiga. Det tror jag man är bra på att göra som idrottsman.

Hur är känslan att vara tillbaka i hockeyn?

– Så bra. Det var länge sedan jag var så taggad över att få gå in och vara en del i någonting. Den sociala delen är något jag saknat mycket. Att få vara en del av en grupp och jobba åt samma håll. Det är nästan det jag saknat mer än att få gå ut och åka skridskor på isen.

– Att få vara med och göra skillnad för något jag brinner för. Gruppkänslan… Det ska bli roligt och lärorikt för mig. Jag går verkligen in i det här med mycket ödmjukhet och känner att jag vill lära så mycket. Jag är sjukt taggad, avslutar Tobias Forsberg.

