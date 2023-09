ANNONS

Jonas Bergqvist är en av Leksands, och svensk hockeys, största spelare genom tiderna. På sin 61-årsdag listar han här sina bästa kedjor och vilken tränare som har betytt mest för honom.

– Den kanske bästa jag haft är Wayne Fleming, berättar ikonen.

I serien med Stickan Kennes bilder listar en av svensk hockey största, Jonas Bergqvist, vilken kedja han fungerat bäst i under sin tid i Leksand, men också vilken tränare som betytt mest för hans utveckling som hockeyspelare.

– Jag har spelat i några riktigt bra kedjor under åren där en del har varit mer framgångsrika än andra. I slutet av 1983/84 och under säsongen 1984/85 spelade jag ihop med Ulf Skoglund och ”Peo” Carlsson. Det var då som det lossnade för mig som spelare och det var även då som jag blev landslagsman.

– En annan kedja som fungerade bra var den med ”Peo” Carlsson, Ronny Reichenberg och jag. Vi spelade tillsammans 1989 då vi gick till final. Vi hade verkligen kul tillsammans.

– I slutet spelade jag tillsammans med Anders ”Masken” Carlsson och Stefan ”Loppan” Hellkvist och det fungerade även det väldigt bra.

Av de tränare du haft under alla år vem har betytt mest för din utveckling som ishockeyspelare?

– Alla har betytt mycket på något sätt, men den kanske bästa jag haft är Wayne Fleming, som jag hade i slutet på karriären i Leksand under fyra år.

Foto: Stickan Kenne. Jonas Bergqvist.

Hur var de första träningarna med Fleming?

– De var omvälvande kan man väl säga. Fleming var ju en lärande coach och han började från grunden. Det var som att åka tillbaka i tiden till då man gick på hockeyskola. Vi hade till och med våra namn på hjälmarna till att börja med.

– Fleming visste vad han höll på med och byggde upp ett lag till den nivån som han förväntade sig. Från elfte till första plats i elitserien på två år talar sitt tydliga språk.

– Efter sista matchen mot Frölunda 1996, och ännu mer då bilen rullade ut ur Leksand, så trillade tårarna ner för kinderna på Mr. Fleming. Avskedet blev svårt. Och trots att jag inte fick mitt SM-guld den gången heller, så har jag mycket att tacka Wayne Fleming för.

