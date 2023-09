ANNONS

Trots en tunn backsida sitter Luleå och Stefan Nilsson lugnt i båten.

Nu förklarar sportchefen varför och berättar när han räknar med Frédéric Allard igen.

– Vi följer laget, skadeläget och marknaden för att vara redo, säger “Skuggan” till NSD.

Med nyförvärvet Frédéric Allard fortfarande borta står Luleå med en tunn backsidan i inledningen av SHL. I de två första mötena har man gått på sex försvarare medan kanadensaren har suttit på sidan.

Även om detta även ser ut att bli fallet kommande veckor ger nu sportchefen Stefan Nilsson en förklaring till varför han sitter lugnt i båten och inte jobbar på en förstärkning.

– Vi har sex backar som är friska och skadefria, och jag tror att han (Allard) kommer vara redo om fyra eller fem veckor, säger “Skuggan” till Norrländska Socialdemokraten och fortsätter:

– En skada till skulle förändra läget, och vi följer laget, skadeläget och marknaden för att vara redo ifall vi känner att vi måste få in en back till, men om vi inte får någon back skadad, och det går bra för laget, så kommer vi att vänta.

Tuff marknad: “Tror inte att någon är tillräckligt bra”

Sportchefen menar att han inte vill ta in spelare som gör att speltiden blir mindre framöver för de som nu är under kontrakt. Samtidigt pekar han på att marknaden just nu inte är tillräckligt bra.

– Det finns inte så många lediga spelare, och vi tror inte att någon av de som kan komma att byta klubb är tillräckligt bra för att ta en roll som toppback hos oss, säger han till

Den som har gynnats av Allards skada hittills har varit löftet, Ludvig Jansson som fått en större chans i inledningen. Så ser det alltså ut att även bli i fortsättningen.

