ANNONS

Den hockeyallsvenska premiären står för dörren och försäsongen är nu avklarad. Hockeysverige.se sammanställer här Hockeyallsvenskans försäsong med en poäng- och poängprocenttabell för de 14 klubbarna.

Match för match - så gick det under försäsongen.

Poäng

(Segrar, övertidssegrar, övertidsförluster, förluster)

Vid samma antal poäng, segrar och poängprocent rangordnas lagen på sin målskillnad.

1. Södertälje SK | 8 GP | 5-1-0-2 | 17 poäng

2. Tingsryds AIF | 8 GP | 5-0-1-2 | 16 poäng

3. Västervik IK | 7 GP | 5-0-0-2 | 15 poäng

4. Nybro Vikings | 8 GP | 4-0-0-4 | 12 poäng

5. Brynäs IF | 6 GP | 3-0-2-1 | 11 poäng

6. Västerås IK | 7 GP | 3-1-0-3 | 11 poäng

7. Kalmar HC | 7 GP | 3-1-0-3 | 11 poäng

8. Östersund IK | 8 GP | 3-1-0-4 | 11 poäng

9. Almtuna IS | 7 GP | 2-1-1-3 | 9 poäng

10. Mora IK | 8 GP | 2-1-1-4 | 9 poäng

11. IF Björklöven | 8 GP | 2-1-1-4 | 9 poäng

12. BIK Karlskoga | 8 GP | 2-1-1-4 | 9 poäng

13. AIK | 7 GP | 2-0-2-3 | 8 poäng

14. Djurgårdens IF | 6 GP | 1-1-2-2 | 7 poäng

Södertälje samlade på sig flest poäng under försäsongen. Foto: Bildbyrån

Poängprocent

(Segrar, övertidssegrar, övertidsförluster, förluster)

Vid samma antal poäng, segrar och poängprocent rangordnas lagen på sin målskillnad.

1. Västervik IK | 7 GP | 5-0-0-2 | 71,4%

2. Södertälje SK | 8 GP | 5-1-0-2 | 70,8%

3. Tingsryds AIF | 8 GP | 5-0-1-2 | 66,7%

4. Brynäs IF | 6 GP | 3-0-2-1 | 61,1%

5. Västerås IK | 7 GP | 3-1-0-3 | 52,3%

6. Kalmar HC | 7 GP | 3-1-0-3 | 52,3%

7. Nybro Vikings 8 GP | 4-0-0-4 | 50%

8. Östersund IK | 8 GP | 3-1-0-4 | 45,8%

9. Almtuna IS | 7 GP | 2-1-1-3 | 42,9%

10. Djurgårdens IF | 6 GP | 1-1-2-2 | 38,9%

11. AIK | 7 GP | 2-0-2-3 | 38,1%

12. Mora IK | 8 GP | 2-1-1-4 | 37,5%

13. IF Björklöven | 8 GP | 2-1-1-4 | 37,5%

14. BIK Karlskoga | 8 GP | 2-1-1-4 | 37,5%

BIK Karlskoga hade en tung försäsong. Foto: Bildbyrån

TV: Studio Oddset Hockey inför HockeyAllsvenskan