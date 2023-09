ANNONS

Av skattetekniska skäl har Myles Powell missat hela försäsongen med Björklöven. Dagarna innan den hockeyallsvenska premiären mot Djurgården ansluter nu den tilltänkta spetsforwarden till Umeåklubben, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

Trots att Björklöven presenterade Myles Powell som en av klubbens supporterspelare redan i maj har den kanadensiske forwarden ännu inte anslutit till klubben.

Skälen har varit skattetekniska, vilket gjort att Powell missat hela Björklövens försäsong. Med bara dagar kvar till fredagens premiär mot Djurgården får 29-åringen emellertid chansen att slutligen ansluta till laget.

Enligt Västerbottens-Kuriren kommer Powell att anlända till Sverige under måndagen med förhoppningen om att göra sitt första träningspass med sitt nya lag under tisdagen.

Myles Powell har hämtats in till Björklöven från SHL-klubben IK Oskarshamn inför den här säsongen, där han under fjolårssäsongen noterades för 15 poäng (9+6) på 50 grundseriematcher. Powell har tidigare varit en stark poängplockare i Hockeyallsvenskan med både Västervik och HV71, där han under säsongen 2021/22 producerade totalt 44 poäng på 40 grundseriematcher för klubbarna.

