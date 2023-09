ANNONS

Spencer Knight skrev in sig i NHL:s assistansprogram i februari och missade Florida Panthers resa till Stanley Cup-finalen. Nu berättar målvakten om besvären som hindrade honom från att vara med laget.

– Jag vill aldrig känna mig som en börda, säger 22-åringen till The Hockey News.

Samtidigt som Florida Panthers gjorde en makalös resa till Stanley Cup-finalen satt Spencer Knight hemma hos sina föräldrar och följde slutspelet.

Målvakten hade några månader tidigare skrivit in sig i NHL:s assistansprogram där spelarna kan få hjälp med problem utanför ishockeyn. Nu väljer han att berätta om vad det var som hindrade honom från att vara med sitt lag.

Under säsongen hade hans OCD förvärrats och kommit till den punkt där det omöjliggjorde fortsatt spel. Tidigare under karriären hade målvakten lyckats hantera impulsen av att hela tiden känna behovet att tvätta händerna, men en influensa under säsongen gjorde att problemen blev betydligt svårare.

– Det blev en spiral och jag var på väg åt fel håll, säger 22-åringen i en intervju med The Hockey News.

“Jag kan vara en av de bästa målvakterna i den här ligan”

Under juniortiden var Spencer Knight, trots sin OCD, en av världens största målvaktstalanger. Han spelade två JVM för USA, varav det sista slutade med guld, och imponerade även i NCAA för Boston College. Det ledde till att Florida plockade honom som spelare nummer 13 i draften 2019, vilket är väldigt tidigt för att vara en målvakt.

Efter att inte ha varit med laget sedan den 18 februari kommer han nu vara med när det är dags för första dagen på träningslägret nästa torsdag.

– Jag kan fortfarande vara spelaren jag vill vara, och jag tror fortfarande att jag kan vara en av de bästa målvakterna i den här ligan. Kanske är det i år, kanske är det nästa år, om året efter det, om tre år, om fyra år eller om fem år. Jag vet vad jag kan lyckas med. Det (OCD:n) har varit här förut och det har varit där hela tiden.

