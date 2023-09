ANNONS

Med NHL-säsongen runt hörnet står Zach Parise fortfarande som free agent.

Trots det väljer han nu att inte ansluta till New York Islanders träningsläger.

– Jag respekterar hans beslut, säger klubbens GM, Lamoriello, enligt TSN.

Efter 18 säsonger och runt 1300 matcher i NHL står en nu 39-årig Zach Parise inför en oviss framtid. Kontraktet med New York Islanders gick ut efter förra säsongen och ännu har profilen inte skrivit på något nytt, istället står han fortfarande som unrestricted free agent.

Under måndagen meddelade dessutom Islanders GM, Lou Lamoriello att Zach Parisé inte kommer att ansluta under träningslägret med resten av laget. En nyhet som självklart skapar spekulationer kring om veteranen nu bestämt sig för att sluta spela för gott. I slutet av förra säsongen sade Parise nämligen att han antingen kommer återvända till Islanders eller lägga av.

“Vad jag vet ska han inte sluta”

Lamoriello menar däremot att forwardens tid inte är över än - och att dörren alltid är öppen.

– Vad jag vet ska han inte sluta. Faktiskt känner jag inte att han kommer göra det just nu. Zach kommer vara med sin familj. Vi får se hur det går under resten av säsongen, men just nu är det viktigt att han är där, säger GM:n och fortsätter:

– Jag tror alla känner till vänskapen jag haft med Zach, från att han var 17. Jag respekterar hans beslut. För en spelare som älskar sporten så mycket är det ett tufft beslut att ta, så man låter honom vara så länge som möjligt utan att pressa eller fråga.