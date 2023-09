ANNONS

Andrew Ladd kom inte till spel den gångna säsongen. Nu meddelar NHL-veteranen att han lägger skridskorna på hyllan.

En knäskada höll Andrew Ladd, 37, borta från hela säsongen 2022/23 och nu har veteranen, som spelat över 1 000 matcher, gjort sitt på hockeyrinken.

Via ett inlägg på X, tidigare känt som Twitter, meddelar Ladd att han tagit beslutet att avsluta sin spelarkarriär.

“Jag kommer vara för evigt tacksam för hur sporten har format mig som person och alla människor jag fått träffa på resans gång”, skriver Ladd i ett uttalande.

Vann två Stanley Cup-titlar

Ladd genomgick inte mindre än tre knäoperationer under sin karriär, men lyckades trots sina skadebekymmer samla på sig 1 001 NHL-matcher under sina år i ligan. Forwarden NHL-debuterade med Carolina Hurricanes säsongen 2005/06, där han under sin debutsäsong i ligan vann Stanley Cup. Under säsongen 2007/08 trejdades han till Chicago Blackhawks, samma klubb som han 2010 vann sin andra Stanley Cup-titel med.

Under sina år i ligan spelade Andrew Ladd för Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Atlanta Thrashers, Winnipeg Jets, New York Islanders och Arizona Coyotes. Totalt samlade han på sig 550 poäng under sin NHL-karriär.

