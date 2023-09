ANNONS

Mathias Bromé vände hem till SHL för spel i Örebro förra året men hade en säsong som var upp och ner sett till hans egen höga standard.

Nu ska Bromé ta revansch – för hockeysverige.se berättar stjärnan om säsongen, tiden i NHL och livet som nybliven pappa.

– Förut kunde jag komma hem och grubbla rätt mycket. Det försvinner och jag har ett annat perspektiv på livet nu som är väldigt bra, säger han.

JOHANNESHOV/STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Inför säsongen 2022/23 återvände Mathias Bromé till SHL och Örebro efter en och en halv säsong utomlands. Förväntningarna på honom var höga, väldigt höga. Men säsongen blev tuff för 29-åringen från Örby i södra Stockholm och omställning att komma hem igen blev inte som han hade förväntat sig.

– Omställningen blev större än vad egentligen trodde att den skulle vara. Försäsongen blev en anpassningsperiod för mig, kom in lite snett i det, fick en tuff start, men tyckte att jag hittade tillbaka efter tio, tolv matcher och hittade ett spel jag ändå var nöjd med, berättar Mathias Bromé för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag avslutade grundserien bra, men sedan fick jag en tuff start i slutspelet och en skavank, men kunde spela ändå. Jag fick inte till spelet efter det. Överlag tycker jag att det blev en fullt godkänd säsong. Klart att jag ville mer och min förhoppning och inställning är att det kommer vara bättre den här säsongen.

– Det var en bra läropeng för mig att få en liten törn efter haft många säsonger där det gått rakt uppåt. Jag fick börja om, ta nya steg och jag ser jättemycket fram emot den här säsongen. Vi har ett bra lag och jag tror det kommer bli riktigt bra.



Med tanke på att det måste fungera socialt för att kunna prestera, hur mycket är Örebro ”hemma” numera?

– Väldigt mycket. Vi har hus i Kumla som ligger lite utanför Örebro och trivs otroligt bra. Klart att det har blivit hemma för oss. Vi har det vi vill ha där hemma.

Mathias Bromé vill lyfta sig efter en tyngre säsong i fjol. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Du och Julia har dessutom blivit föräldrar, hur har det påverkat livet och din distans till hockeyn?

– Jag förstår när folk blir föräldrar och säger att det blir något helt annat och hockeyn…

– Förut kunde jag komma hem och grubbla rätt mycket. Efter en träning kunde jag tänka ”Hur blir det imorgon, blir det så där eller så där?” Det försvinner och jag har ett annat perspektiv på livet som är väldigt bra. Jag tror också att det kommer underlätta för min hockey och hjälpa mig göra en bra säsong.



Har du haft svårt att inte ta med dig hockeyn hem tidigare säsonger?

– Ja, jättesvårt och jag skulle säga att det åt upp mig rätt mycket också. Det var, som sagt var en läropeng, och hockeyn tog över allting. Jag tänkte hela tiden ”varför gör jag så eller varför gör jag så?” Det blev nog lite för mycket för mig.

“Då hade jag nog fortfarande spelat i NHL”

Mathias Bromé åkte över till NHL och Detroits organisation 2020. Det blev 26 matcher i NHL och trots att det ”bara” blev en säsong har han tagit med sig många erfarenheter från den tiden.

– Det var en fantastisk möjlighet jag fick. Det enda tråkiga är att det var under coronaåret när ingen kunde komma dit, jag fick bo på hotell och kunde inte göra något annat.

– Klart att NHL-livet som alla pratar om fick jag inte riktigt uppleva fullt ut även om jag fick uppleva mycket av de. Det var den tråkiga delen. Men jag fick möjligheten att spela i NHL. Hade jag hängt första skottet som tog i ribban så hade jag nog fortfarande spelat där borta. Antagligen hade det då rullat på bättre för mig, säger Bromé med ett leende och fortsätter:

– Tiden där var en erfarenhet, en lärdom och en väldigt rolig tid som jag kan ta med mig i ryggsäcken och plocka fram.



Hur upplevde du debuten i NHL inför tomma läktare?

– Jag tror vi hade 700 åskådare på läktarna. Det var en rolig match och jag fick alla möjligheter att spela. Jag hade många lägen och var nära att hänga någon ”balja”.

– Det kändes otroligt bra. Sedan blev det fem, sex, sju matcher där jag inte skapade någonting, hamnade längre ner i lineupen och fick inte dom stora chanserna längre. Då blev det svårare att producera.

Bromé tar med sig en hel del från tiden i Detroit. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Jag hade en tuff säsong och levererade inte som jag skulle”

Du har skrivit kontrakt med Örebro till och med säsongen 2027/28, innebär det att du stängt dörren till NHL?

– Nej, absolut inte. Jag har skrivit ett långt avtal och fått tryggheten här hemma. Samtidigt har jag alla vyer öppna. Man vet aldrig vad som händer i framtiden. Om jag ska åka tillbaka till Schweiz eller USA får framtiden utvisa.

– Just nu vill jag bara spela hockey och göra en ny säsong. Sedan får vi utvärdera och se vad som händer efter det. Jag har inte stängt några dörrar till någonting.

– Har man varit på den här nivån, men även spelat OS och VM inom hockeyn är det något man strävar efter att få uppleva igen. Mitt mål är att komma med i landslaget igen. Jag var inte med förra säsongen så jag får göra en bra säsong som möjligt så jag får den chansen igen.

Mathias Bromé fick, som sagt var, aldrig under nya förbundskaptenen, Sam Hallams, ledning chansen till spel i Tre Kronor eller VM förra säsongen.

– Jag var inte med någonting under säsongen. Jag hade en tuff säsong och levererade inte som jag skulle. Det fanns många spelare som var väldigt bra under förra säsongen.

– Jag ser bara möjligheten att göra en väldigt bra säsong. Sedan får vi se vad som händer efter det.

Blir Mathias Bromé en landslagsspelare igen den kommande säsongen? Foto: Ronnie Rönnkvist

Mathias Bromé: “Det tar vi som bränsle”

Inför säsongen gjorde Örebro ett tränarbyte. Niklas Eriksson klev upp som sportchef medan Johan Hedberg, som senast var i Mora, plockades in som ny tränare.

– Jag tror det påverkar laget positivt. Hedberg har kommit in med sitt tänk, mycket mer spel med puck, mer framåt och rakare spel, vilket gör att forwards får lite mer och friare ytor att göra grejer på.

– Det kommer nog passa oss bra, men även mitt spel väldigt bra. Jag har känt under försäsongen att mitt spel har klickat så jag kommer kunna bidra ännu mer och göra det jag är bra på.



I våras slutade er resa i semifinalen, vad blir det den här säsongen?

– Vi har som målsättning att bli bättre för varje år och en klubb som vinner. Då handlar det om att ta steg hela tiden.

– Förra säsongen tog vi ett stort steg då vi tog oss till semifinal. Nu handlar det om att ta nästa steg för att ta oss ännu längre. Vi vara nära förra säsongen och det tar vi som bränsle den här säsongen, avslutar Mathias Bromé.

