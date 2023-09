Zack Kassian får chansen hos Anaheim Ducks.

Den 32-årige tuffingen skriver ett provspelskontrakt med NHL-klubben.

De senaste veckorna har NHL-klubbarna börjat skriva flera provspelskontrakt med spelare som ska få chansen att visa upp sig under träningslägrena med start denna månad.

Nu sajnas ytterligare en veteran på ett tryout-kontrakt inför den kommande säsongen.

Anaheim Ducks meddelar nämligen att de plockar in Zack Kassian för att provspela med klubben.

NEWS: We have signed Zack Kassian to a professional tryout. #FlyTogether | @EandELaw pic.twitter.com/IfgLnLMbVq