Under torsdagskvällen inleddes tävlingssäsongen 2023/24 med Växjös match mot Pelicans i CHL.

De regerande svenska mästarna vann då med 5-1 – efter en jätteräddning av stjärnmålvakten Emil Larmi.

Efter en lång väntan inleddes den nya säsongen 2023/24 officiellt under torsdagskvällen då Champions Hockey League kickstartade säsongen. I den första tävlingsmatchen för 23/24 hade Växjö då rest till Finland för en premiärmatch mot FM-finallaget Pelicans.

De regerande svenska mästarna kunde då lämna med tre poäng efter att ha vunnit matchen med 5-1.

Växjö inledde matchen bäst i den första perioden och redan efter drygt fyra minuters spel spräckte de nollan. Efter slarv av Pelicans i försvarszon kunde nyförvärvet Dylan McLaughlin snappa upp pucken och spela över till Marcus Sylvegård som fick flera chanser och till slut kunde han stöta in pucken bakom Pelicans målvakt Jussi Olkinuora, som spelade i Brynäs i fjol.

🚨 FIRST GOAL OF 2023/24!



Marcus Sylvegård scores the first goal of the season to put the @VLHlive 1-0 over @PelicansFi ! 😍



How many more goals will be scored this season? 🤔#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/GaHCeKs8AC