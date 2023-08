ANNONS

Emma Söderberg utnämndes till VM:s bästa målvakt och i SDHL visar unga burväktare som Ida Boman och Frida Axell framfötterna. För Hockeysverige.se ger tidigare landslagsmålvakten Valentina Lizana sin bild av återväxten på målvaktssidan inom svensk damhockey.

– Det är väldigt många unga duktiga målvakter, säger hon till Hockeysverige.se.

ÖRNSKÖLDSVIK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Emma Söderberg, Ida Boman, Sara Grahn, Frida Axell och Tindra Holm var våra målvakter i Damkronor senaste säsongen. Men hur står det egentligen till med återväxten bland våra keeprar på damsidan? Valentina Lizana var själv landslagsmålvakt under tio år och spelade både OS och VM för Sverige.

– Idag jobbar jag som lärare och tränare på hockeygymnasiet i Örnsköldsvik med koppling till MoDo. Jag ansvarar för damsidan, berättar Valentina Lizana och fortsätter:

– Vi har ett nationellt intag bland NIU och får jobba med några av de bästa i Sverige. Jag tycker också att vi får hit väldigt många toppar. Det ska bli kul att jobba med de spelarna under en längre period.

Hur inblandad är du i att få bra spelare till ert hockeygymnasium?

– Vi alla som är runtomkring jobbar med det. Robert Elfving är den jag jobbar närmast med på damsidan.

– Vi scoutar mycket när TV-pucken går. Sedan följer vi deras vardag en del. Givetvis, från klubbhåll, i MoDo scoutar Björn (Edlund) och det gänget.

– Dessutom är det otroligt många som hör av sig. Vi har över 50 sökande varje år på damsidan, men vi kan bara ta in nio, vilket är lite tråkigt.

Tidigare landslagsmålvakten Valentina Lizana jobbar i dag som lärare och tränare på hockeygymnasiet i Ö-vik. Foto: Ronnie Rönnkvist

Större konkurrens i dag

Varför valde du själv att en gång bli målvakt?

– För att min brorsa tvingade mig (skratt). Jag fick annars inte vara med och leka på gården då vi spelade landhockey. Det blev ganska naturligt, efter att han ”tvingat” mig att stå i mål, att jag såklart ville testa det på isen då jag började på hockeyskolan.

– På den tiden var det inte så att man behövde testa på allt. Jag testade bara att stå i mål. Efter det var jag fast och har sedan dess stått i mål hela livet.

När du kom upp på en hög nivå, hur såg konkurrenssituationen ut bland toppmålvakterna jämfört med idag?

– Jag har alltid haft en av världens bästa målvakter genom alla tider framför och runt om mig, vilket är Kim Martin Hasson. Konkurrensen där var stenhård, men det var egentligen bara Kim, jag och Sara Grahn under en tioårsperiod.

– På det sättet var inte konkurrensen underifrån inte lika stor som idag. Då hade man sin plats lite mer fast i landslaget. Konkurrensen var i laget, vem skulle få spela nästa match och så vidare.

Hur var relationen mellan er tre?

– Vi hade en väldigt bra relation, alla tre, och har alltid kommit överens som kompisar utanför planen. Jag tror att det gjorde oss bättre.

– När vi väl var på isen var det verkligen tävling till 100 procent hela tiden. Jag längtade till att stå på isen med Kim och Sara för att jag visste att alla var så himla bra och jag ville vinna varje träning.

“Gör allt för att ta den platsen”

Upplever du att det är samma tävlande bland dagens målvakter?

– Ja, det tycker jag. Det är i alla fall en sådan miljö jag och vi försöker skapa här varje träning och match.

– Att kunna tävla mot varandra tror jag ger den största framgången för målvakter i sin utveckling.

Är det samma tävlande på landslagsnivå som ni försöker skapa här i MoDo?

– Ja, det skulle jag vilja säga. På hockeygymnasiet trycker vi verkligen på det här med tävling redan i ungdomsåren och i junior. Det är samma sak i landslaget. En av punkterna man vill få fram där är att tävla i varje moment. Både bland utespelare och målvakter.

– När det bara är en målvakt som kan spela match finns det inte så många andra ställen målvakterna kan visa än på träningarna med landslaget. Det är där man får sin chans. Jag har också märkt på målvakterna hur att de verkligen gör allt för att ta den platsen.

Hur ser du på bredden bland svenska målvakterna idag?

– Nu har jag bäst koll på de målvakter som kommer underifrån. Där ser det väldigt bra ut och det finns en bred bredd. Det förstod jag framför allt genom att se hur många målvakter som sökte till hockeygymnasiet samtidigt som vi bara kan ta in en per år. Vi hade kunnat ta in nästan tio.

– Det är väldigt många unga duktiga målvakter. Jag tror att det kan bero på att du som målvakt kan träna på en högre nivå tidigare och längre. Till exempel kan du som målvakt gå in och träna med killar. Exempelvis tränar våra juniormålvakter med våra kill-juniorer.

– Den fysiska skillnaden är inte så stor när du står i mål. Du blir inte överkörd på samma sätt. Det tror jag är en av fördelarna med att vara målvakt.

När det kommer fram så pass många bra svenska målvakter, hur tänker du då kring det stora antalet importmålvakter vi har i SDHL?

– Det är en bra fråga. Samtidigt är det lite tråkigt att vi inte kan behålla exempelvis Emma (Söderberg) som ska åka över och spela i PWHL. Att vi inte kan behålla våra bästa i Sverige.

– Sedan är det så i stort i SDHL, att man kanske inte riktigt satsar på sina egna spelare, tycker jag som jobbar med juniorer, men jag menar då sett över hela ligan. Det kommer också in väldigt många riktigt, riktigt bra världsmålvakter. Till exempel till MoDo som får schweiziskan Andrea Brändli. Det är sådant jag tror gynnar våra unga. Att få se upp till, träna med och mot dessa världsmålvakter varje träning.

– Däremot är det kanske en del av importerna som inte gör den här extra skillnaden utan är lite överflödiga i mina ögon.

Emma Söderberg är en världsmålvakt. Foto: Ronnie Rönnkvist

"Många i Sverige lägger av då de är alldeles för unga"

Valentina Lizana har själv tränat med just nämnda Emma Söderberg och är imponerad över den resan hon gjort till att bli en av världens bästa målvakter.

– Hon var junior på den tiden jag spelade här i MoDo. Det är helt fantastiskt att se hennes utveckling. Inte bara där borta. Redan då hon spelade i MoDo med killarna gjorde hon ibland sjuka matcher som alla pratade om här på stan.

– Henne har jag följt sedan hon spelade i pojklag. Jag är inte förvånad över att hon blivit kanske världens bästa målvakt.

Vilka ser du annars som våra största talanger på målvaktssidan?

– Klart att det jag kollar mest på är lokalt. Vi har många talangfulla tjejer i MoDo som Lisa (Jönsson) och ”Lollo” (Lovisa Persson).

– Jag är väldigt imponerad av Maja Helge som jag såg i TV-pucken. Jag tyckte att hon hade det här lilla extra, tävlingsinstinkten som inte finns hos alla målvakter på samma sätt.

– Även Ida Boman. Nu är hon i landslaget, men fortfarande ung. Henne hade jag i TV-pucken i Stockholm med killarna. Hon var vår fjärdemålvakt i Stockholm Nord killarna. Jag är inte förvånad över att hon är där hon är idag.

Maja Helge och Lisa Jönsson är två talangfulla målvakter. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur står vi oss internationellt på målvaktssidan?

– Nu blev Emma utsedd till bästa målvakt på VM så toppen finns. Om jag kollar Kanada som har 25 målvakter i sitt elitprogram och kan spela med egentligen vem som helst av dem i VM så är inte vår bredd alls där.

– Finland har också många målvakter att ta av. Det är också att de spelar längre. Många i Sverige lägger av då de är alldeles för unga, vilket jag själv också gjorde.

– Det blir bättre och bättre samtidigt som vi behåller spelarna längre än då jag spelade. Det visar på att förutsättningarna blir bättre. Jag hoppas det kommer ge resultat snart.

