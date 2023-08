ANNONS

Leksand förlorade på nytt, Oskarshamns segersvit tog slut och skadeoro i HV71 – så gick det i kvällens träningsmatcher.

Det har varit en rörig försäsong hittills för Leksands IF med kaos kring årsmötet innan en styrelse kunde tillsättas, flera spelare på frånvarolistan samt svaga insatser. Under torsdagskvällen blev det en ny jobbig förlust för dalalaget.

I Köping spelade Leksand mot SHL-konkurrenten Linköping och det blev då seger för LHC med hela 5-1.

Linus Hultström gav Linköping ledningen i spel fem-mot-tre under slutet av första perioden och i den andra perioden kunde backkollegan Jesper Pettersson utöka till 2-0.

Niklas Olausson gjorde sin första match tillbaka i LHC-tröjan efter att ha presenterats av klubben för drygt en vecka sedan. Veteranen blev då målskytt direkt i återkomsten då han satte 3-0 till Linköping i början av tredje perioden.

Leksand reducerade sedan genom Carter Ashton i powerplay innan Linköping kunde punktera matchen definitivt. Markus Ljungh gjorde 4-1 och med blott 52 sekunder kvar fastställdes slutresultatet 5-1 av Vilmos Galló.

Leksand har därmed förlorat fyra av sex matcher under försäsongen. Förlusterna har kommit mot Färjestad, Frölunda, Västerås och Linköping medan de enda vinsterna kom mot Örebro och Mora. Linköping har däremot vunnit fyra matcher i rad på försäsongen. LHC inledde med förlust mot Oskarshamn men har sedan vunnit mot Växjö, Malmö, Västerås och Leksand.

Leksand – Linköping 1–5 (0-1,0-1,1-3)

Leksand: Carter Ashton.

Linköping: Linus Hulström, Jesper Pettersson, Niklas Olausson, Markus Ljungh, Vilmos Gallo.

***

Oskarshamn kom till kvällens träningsmatch mot Rögle med fem raka segrar och de var därmed obesegrade på försäsongen – men den sviten tog slut i kväll.

Rögle kunde nämligen ta en komfortabel seger och vinna med hela 5-0 framför hemmafansen i Ängelholm.

Skåningarna fick en drömstart då lagkaptenen Anton Bengtsson gjorde 1-0 redan efter 29 sekunder och senare i den första perioden kunde stjärncentern Adam Tambellini sätta 2-0. I den andra perioden utökade Riley Sheen till 3-0 och i slutet av den tredje perioden trillade två ytterligare mål in. Tambellini satte sitt andra i matchen innan Simon Ryfors gjorde 5-0-målet med endast dryga minuten kvar att spela.

Nye målvakten Petr Kvaca vaktade kassen för Rögle och höll nollan – igen. Tjecken har spelat två matcher för sin nya klubb och fortfarande inte släppt in ett enda mål.

Rögles facit på försäsongen är därmed tre vinster och fyra förluster. De förlorade först mot HC Davos men har sedan tagit tre raka segrar mot Augsburg, Växjö och Oskarshamn. IKO å sin sida hade vunnit mot Linköping, Örebro, Södertälje, Malmö och HV71 innan kvällens förlust mot Rögle.

Rögle – Oskarshamn 5–0 (2-0,1-0,2-0)

Rögle: Adam Tambellini 2, Anton Bengtsson, Riley Sheen, Simon Ryfors.

Oskarshamn: –

***

I Skövde möttes två andra SHL-lag då HV71 och Örebro ställdes mot varandra och det blev en målrik match där Örebro alltid var lite före och kunde vinna med 5-4.

Örebro fick en drömstart när Ludvig Larsson gav närkingarna ledningen efter 31 sekunder och fem minuter senare kunde Axel Sundberg göra 2-0 efter en bjudning av HV71-målvakten Victor Brattström.

HV kom tillbaka i andra perioden då de finska nyförvärven klev fram via två powerplay-mål. Henrik Borgström snärtade in reduceringen och Tommi Tikka styrde sedan in kvitteringen för Jönköpingslaget. 2-2 höll sig dock inte utan i slutet av perioden fick Örebro chansen i powerplay och kunde återta ledningen efter mål av Emil Larsson.

Direkt i tredje perioden utökade Örebro till 4-2 då nyförvärvet Jonathan Lekkerimäki gjorde mål efter en minut. Isac Brännström reducerade sedan för HV71 innan Emil Larsson satte sitt andra mål i matchen, också det i powerplay. HV fick in en sen reducering genom juniorbacken Hugo Fransson men närmare än så kom de inte.

Som om förlusten inte vore nog är det också skadeoro i HV71 då flera spelare saknas under försäsongen, däribland nyckelpjäser som André Petersson, Mattias Tedenby och Joni Ortio. I kvällens match utgick även målvakten Victor Brattström efter en smäll och J20-målvakten Noah Erliden fick i stället kliva in i kassen. Därmed har HV71 skador på båda målvakterna Ortio och Brattström, i nuläget är det däremot oklart hur skadeläget är med duon.

HV71 har därmed förlorat fyra av sex matcher hittills på försäsongen. Det har blivit nederlag mot SHL-konkurrenterna Frölunda (två gånger), Oskarshamn och Örebro, de enda två vinsterna har kommit mot Djurgården och Visby, två lag som inte spelar i SHL. Örebro har dock tre vinster på fem träningsmatcher. De har vunnit mot Västerås, Färjestad och HV71 men förlorat mot Oskarshamn och Leksand.

HV71 – Örebro 4–5 (0-2,2-1,2-2)

HV71: Henrik Borgström, Tommi Tikka, Isac Brännström, Hugo Fransson.

Örebro: Emil Larsson 2, Ludvig Larsson, Axel Sundberg, Jonathan Lekkerimäki.

***

I SCA-cupen tog MoDo sin andra raka seger i turneringen. I torsdags blev det 5-4-seger mot Björklöven och under torsdagen kom en till seger mot allsvenskt motstånd då Mora besegrades med 6-3.

Matchens gigant var Sam Vigneault, som återvänt till MoDo efter en säsong i HV71. Kanadensaren stod för 2+2 i segern och låg alltså bakom fyra av sex mål.

Vigneault gav MoDo ledningen innan Emil Wahlberg utökade till 2-0 med endast tre sekunder kvar av första perioden. I mittperioden reducerade Henrik Eriksson för Mora men MoDo återtog sin tvåmålsledning då Oscar Pettersson satte 3-1.

Tredje perioden blev sedan ett målkalas där 17-årige junioren Lucas Pettersson satte 4-1 och nyförvärvet Sampo Ranta utökade sedan till 5-1 i powerplay. Moras norska junior Petter Vesterheim fick in en reduceringspuck innan Vigneault satte sitt andra mål i matchen för 6-2. Slutresultatet blev sedan 6-3 efter att tidigare MoDo-forwarden Markus Modigs gjort mål för Mora.

SHL-nykomlingen MoDo har därmed vunnit tre av fyra matcher hittills på försäsongen med segrar mot Östersund, Björklöven och Mora medan den enda förlusten har kommit mot Skellefteå. Mora har omvänt facit med tre förluster på fyra matcher där den enda vinsten kom mot Östersund samtidigt som det blivit nederlag mot Storhamar, Leksand och MoDo.

MoDo – Mora 6–3 (2-0,1-1,3-2)

MoDo: Sam Vigneault 2, Emil Wahlberg, Oscar Pettersson, Lucas Pettersson, Sampo Ranta.

Mora: Henrik Eriksson, Petter Vesterheim, Markus Modigs.

***

I Hallstahammar bjöds det på en riktig målfest mellan Västerås och AIK där publiken fick se hela elva mål.

Till slut kunde däremot Västerås kora sig som segrare efter en svängig och offensivt lagd match då VIK vann med 6-5 efter förlängning.

I Västerås utmärkte sig junioren Hannes Hellberg, som är inlånad från Leksand. 19-åringen gjorde 2+1 i matchen och låg bakom mycket i Västerås offensiv. För AIK var det norska nyförvärvet Ole Einar Engeland Andersen som klev fram. Backvärvningen sköt nämligen ett hattrick i förlusten.

Övriga målskyttar för Västerås var Jared Dmytriw, Shane Gersich, Eric Engstrand och Erik Flood. AIK:s övriga mål gjordes av Alfred Barklund och Oskar Magnusson.

Västerås har däremot fortsatt ett negativt facit trots två vinster i rad. De förlorade först tre raka matcher mot Örebro, Södertälje och Linköping men har sedan vunnit mot Leksand och AIK. Stockholmslaget däremot har nu tre förluster på fyra matcher då de har åkt på förluster mot Almtuna (två gånger) och Västerås medan den enda segern kom mot Karlskoga.

Västerås – AIK 6–5 OT (1-2,1-1,3-2,1-0)

Västerås: Hannes Hellberg 2, Jared Dmytriw, Shane Gersich, Eric Engstrand, Erik Flood.

AIK: Ole Einar Engeland Andersen 3, Alfred Barklund, Oskar Magnusson.

***

I den sista träningsmatchen möttes Västervik och Vimmerby för andra gången den här försäsongen. I det första mötet vann Västervik med 3-2 och den här gången blev det seger med 5-3.

Västerviks mål gjordes av Victor Öhman, Isak Salqvist, Jake McGrew, Carl-Henrik Edwardsson och Henrik Neubauer. För Vimmerby var det Adam Petersson, Eddie Levin och Filiph Åström som blev målskyttar.

Västervik har varit hundraprocentiga på försäsongen så här långt med fyra vinster på fyra matcher. Förutom de två vinsterna mot Vimmerby har de också vunnit mot Nybro två gånger.

Vimmerby – Västervik 3–5 (1-3,0-2,2-0)

Vimmerby: Adam Petersson, Eddie Levin, Filiph Åström.

Västervik: Victor Öhman, Isak Salqvist, Jake McGrew, Carl-Henrik Edwardsson, Henrik Neubauer.

