Ottawa Senators har under en lång tid varit involverad i en försäljningsprocess.

Nu ser den nya ägaren ut att vara klar. Michael Andlauer har godkänts av NHL, enligt insidern Bruce Garrioch på Ottawa Sun.

Michael Andlauer heter Ottawa Senators nästa ägare. Entreprenören har enligt Ottawa Sun godkänts av NHL:s verkställande kommitté, och kommer inom kort att ro hem affären.

58-åringen kommer köpa NHL-klubben för 950 miljoner dollar, över tio miljarder svenska kronor. Säljare är den tidigare ägaren Eugene Melnyks barn Olivia och Anna. Enligt källor till tidningen kommer affären slutföras under de kommande dagarna.

Det som återstår är att alla NHL-klubbar ska rösta igenom Michael Andlauer som ny ägare, där det behövs två tredjedelar som säger ja. Röstningen förväntas dock vara enhällig åt ja-hållet.

Ottawa Sun skriver också att Michael Andlauer har haft flera möten med Daniel Alfredsson under sommaren, som han vill ha in i organisationen. Den svenske legendaren är klubbens största spelare genom tiderna och att få in honom i den sportsliga verksamheten är ett prio för den nya ägaren.

