Logan Mailloux och hans framtid i Montréal Canadiens har varit osäker då NHL inte har godkänt att han ska få spela efter att ha dömts för sexbrott i Sverige 2020.

Nu får den kanadensiske backtalangen dock tummen upp av NHL – och tillåts spela i ligan.

Säsongen 2020/21 flyttade den unge kanadensaren Logan Mailloux till Sverige och Skellefteå för spel i SK Lejon då de kanadensiska juniorligorna stängt ner på grund av coronapandemin.

Kort efter hans ankomst hade Mailloux intimt umgänge med en 18-årig kvinna. I samband med det fotograferade han den sexuella akten, utan kvinnans samtycke, och spred sedan bilderna vidare till sina lagkamrater i SK Lejon. Mailloux polisanmäldes när bilderna spred sig och fälldes sedermera för kränkande fotografering och förtal vilket ledde till att han fick böra 14 300 kronor.

Efter det valde Logan Mailloux att inte ställa upp i NHL-draften och uppmanade klubbar att inte välja honom. Trots det använde Montréal Canadiens sitt val i förstarundan för att välja Mailloux, något som ledde till stor kritik från flera håll – bland annat från Kanadas premiärminister Justin Trudeau.

Förra året gick Montréal ut med att de skrivit ett NHL-kontrakt med Mailloux men hans framtid sedan dess har ändå varit osäker då NHL inte godkänt att han ska få spela i ligan till följd av domen i Sverige. Under sommaren har 20-åringen haft ett personligt möte med NHL:s kommissionär Gary Bettman där det skulle avgöras ifall backen tillåts spela i NHL eller inte.

Nu rapporterar då Renaud Lavoie på NHL Network att Logan Mailloux har fått tummen upp av NHL och kommer därmed att tillåtas spela i ligan framöver. Mailloux, som har tre år kvar på sitt kontrakt med Montréal, skulle därmed kunna spela redan i NHL-premiären i höst så länge han tar plats i Canadiens lag.

Hearing from multiple sources that Logan Mailloux received the green light from the NHL to play for the @CanadiensMTL when his time will come. So this is the end of all speculations regarding his future.