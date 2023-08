ANNONS

Luleå förstärker sin trupp inför SDHL-säsongen.

Regerande mästarna värvar den tjeckiska VM-backen Dominika Lásková.

– Dominika är en puckskicklig och rutinerad back som kommer passa in väldigt bra i vårt spel, säger assisterande tränare Oskar Häggström.

Luleå/MSSK har haft det bästa laget i SDHL de senaste åren med sina fem raka SM-guld. Men nu väljer mästarna att förbättra sitt redan starka lag ytterligare.

Under torsdagsförmiddagen presenterar klubben värvningen av tjeckiska VM-backen Dominika Laskova.

– Jag ser verkligen fram emot att komma till Luleå Hockey/MSSK som är ett helt lag av talangfulla spelare. Jag ser även fram emot att återvända för spel i Europa för första gången sedan 2015 och se hur det är att spela på stor is igen, säger Lásková till klubbens hemsida och fortsätter:

– För egen del ser jag fram emot att komma till ett nytt lag, lära känna nya lagkamrater och ett nytt språk. Hockeymässigt kommer jag med ambitionen att hjälpa laget med att vinna ännu ett SM-guld.

Har option att lämna mitt under säsongen

Dominika Lásková har spelat i Nordamerika de sex senaste säsongerna, först på college och den senaste säsongen spelade hon för Toronto Six i den numera nedlagda proffsligan PHF. Hon blev då Isobel Cup-mästare med Toronto i våras. På meritlistan har hon även två VM-brons med Tjeckien 2022 och 2023.

– Dominika är en puckskicklig och rutinerad back som kommer passa in väldigt bra i vårt spel. Hon har en naturlig aggressivitet i försvarsspelet som kommer vara användbart med reglerna i SDHL. Och hon har erfarenhet av att spela både back och forward, vilket kan göra henne än mer användbar, säger assisterande tränare Oskar Häggström.

Noterbart är att Lásková däremot har en option i sitt kontrakt som innebär att hon kan lämna Luleå mitt under säsongen.

– Avtalet gäller för säsongen 2023/2024. Men där båda parter har option på att säga upp avtalet under säsongen. Detta då hennes stora dröm är att spela i den nordamerikanska proffsligan som verkar starta under säsongen och där det verkar bli en draft senare under säsongen. Så, för att vi skulle kunna kontraktera henne redan nu så har hon fått en option att lämna för spel där borta om det blir aktuellt, säger Häggström.

