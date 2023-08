ANNONS

Mats Lusth, “Pekka” Lindmark och en rad andra toppnamn presenterades på ett bräde på en presskonferens som blev startskottet på Malmös resa till den svenska hockeytoppen. Här minns Lusth tillbaka på förhandlingarna med Percy Nilsson.

– Percy gjorde allt annorlunda, säger Lusth.

Efter att Mats Lusth och Peter Lindmark vunnit SM-guld med Färjestad 1988 flyttade dom båda kompisarna till Malmö, ditvärvade av byggherren Percy Nilsson.

I en intervju med hockeysverige.se och OLD SCHOOL HOCKEY som ni kan läsa på söndag berättar Lusth om den omtalade övergången.

– Egentligen var det inte så svårt. Jag och Pekka hade varit fem säsonger i Färjestad. Vi båda hittade varandra direkt i Karlstad och umgicks på fritiden.

– Vi hade julfest 1988 och hamnade hemma hos mig efter. Vi pratade hit och dit om vad vi skulle göra. Vi hade spelat två finaler och det skulle visa sig bli en tredje senare. Pekka sa ”Du får sköta allt, Mats”. Det hade jag inga problem med att göra. ”Vi gör det här tillsammans, hittar på någonting. Annars är vi kvar i Färjestad.”

– Hur det än var kändes elitserien lite samma sak säsong efter säsong. Det hände inte så mycket. Vi var ett topplag samtidigt sökte jag och Pekka en ny utmaning. Det vi bestämde var att vi inte skulle gå till något annat elitserielag för då kunde vi lika gärna vara kvar i Färjestad. Det fanns inget bättre lag i elitserien då.

“Då höll dom andra på att trilla av stolen”

Det fanns andra anbud för Mats Lusth och Peter Lindmark innan Malmö hörde av sig.

– Något lag från Österrike ringde när dom hade hört att vi var på gång. Peter Anderssons syrra var ihop med Patrik Gustavsson, som idag heter Sylvegård. Peter hade hört genom Patrik att det var någon skåning som skulle satsa och hade hur mycket pengar som helst.

– Percy ringde till mig i februari och frågade på skånska om jag ville komma dit.

– ”Bara så du vet går jag och Pekka som ett paket.”

– ”Vilken Pekka?”

– ”Peter ”Pekka” Lindmark som blev utsedd till världens bästa målvakt det året”.

– ”Vi har redan en bra målvakt”

– Det var Roger Nordström.

– ”Då blir det ingenting för jag och Pekka ska gå samtidigt”

– ”Det var synd”.

På morgonen efter ringde Percy Nilsson tillbaka.

– ”Menar du Peter ”Pekka” Lindmark?”

–”Ja, jag sa ju det.”

– Förmodligen hade Percy frågat någon för själv hade han ingen aning. När ”Pekkas” namn kom upp höll dom andra på att trilla av stolen nere i Malmö.

– Sedan träffade han oss efter en match i slutet av februari eller början på mars. Det fanns inga agenter och ”Pekka” sa att jag skulle sköta allting. Då hade jag fått ett kontraktsförslag från MoDo som Björklövens Peter Andersson hade tackat nej till. MoDo skickade ner hans kontrakt till mig. Jag visade ”Pekka” vad jag skulle få i MoDo. ”Det där är väl bra”, sa Pekka.

– En kompis till mig, Bosse Falkman, hade en skjortaffär i en källare mitt i Karlstad. Jag gick ner till honom ”Du Bosse är van att göra affärer så du får förhandla åt mig och Pekka”.

Mats Lusht i Malmö-tröjan. Foto: Stig Kenne

“Oj, är det så här mycket man tjänar som hockeyspelare?”

Mats Lusth visade kontraktsförslaget han fått från MoDo för Falkman.

– ”Oj, är det så här mycket man tjänar som hockeyspelare?”

– Han var med och träffade Percy på Karlstads Stadshotell där Percy hyrt en lokal. Han frågade på sin breda skånska vad vi skulle ha och dricka. ”Pekka” sa:

– ”Jag tar en kopp kaffe”.

– ”Kaffe, då har ni inget hos mig att göra. Här dricker vi bier. Och vem är du?”

– ”Jag ska hjälpa killarna att förhandla”.

– Vi drack öl och sedan sa Percy åt oss att gå ut så skulle han prata med Bosse. Vi satte oss i baren och vi sa till varandra: ”Har vi tagit i för mycket. Malmö, vad har dom för hockey där?” Själva hade vi ingen aning.

– Vi hann inte ens få in nästa öl innan Bosse sa att vi kunde komma in. ”Pekka” och jag sa till varandra: ”Då blev det väl inget utan vi blir kvar i Färjestad”. Men när vi kom in sa Percy ”Ja, då är det klart, pågar”. Då var klockan halv tolv på kvällen. Jag var singel, men Pekka hade inte pratat med sin fru Rita och sa till Percy att han måste prata med henne först.

– ”Mitt plan går sju imorgon bitti. Jag ska veta hur det blir innan jag lyfter imorgon. Jag sa igen att jag inte åker till Malmö utan Pekka och att vi gör det här tillsammans. Pekka fick åka hem och väcka Rita (Skratt). Hon fattade såklart ingenting. Sedan ringde Pekka mig på natten eller morgonen och sa att han fått med sig Rita.

Peter Lindmark, Mats Lusth och en rad ytterligare nyförvärv presenterades på en numera omtalad presskonferens.

– Percy gjorde allt annorlunda eftersom han var ny i hockeyn, som exempelvis presskonferensen. Det var inte så vanligt då, blev väldigt stort och skapade en hockeyfeber i Malmö som fanns kvar under flera år allt eftersom en efter en droppade in. Det var väldigt häftigt.

Förutom Peter Lindmark och Mats Lusth presenterades även Tommy Mörth från Djurgården, Anders Svensson (Rögle) Peter Imhäuser (Leksand), Carl-Erik ”Cacke” Larsson (Leksand), Håkan Åhlund (Örebro), Johan Sälle (Örebro), Matti Pauna (Björklöven) och Bo Svanberg (Färjestad).

