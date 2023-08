TV: Så borde Toronto göra med Nylander - enligt experterna

ANNONS

Nästa sommar går William Nylanders kontrakt ut - och hans framtid i Toronto är oklar. Men hur borde Maple Leafs göra med sin svenske stjärna? Sajna honom? Trejda honom? Eller helt enkelt släppa honom som free agent om ett år?

Från och med i juli har William Nylander och Toronto Maple Leafs kunnat förhandla om ett nytt kontrakt, men ännu finns inget nytt avtal på plats. Stjärnsvenskens kontrakt löper ut nästa sommar, och är parterna inte överens tills dess kan Nylander lämna som free agent.

På TSN debatterar experterna Craig Button och Frank Corrado hur Maple Leafs borde göra med Nylander - och hur långt de är beredda att gå med svenskens nya kontrakt.

– När en förstecenter som Sebastian Aho sajnar för 9,75 miljoner (med Carolina) finns det inte en chans att William Nylander kan begära tio miljoner som det sägs att han gör. Timo Meier skrev på för 8,8 miljoner dollar (med New Jersey) och Aho för 9,75. Nylanders värde ligger däremellan, menar Frank Corrado.

– Jag hade gått rakt till William Nylander och erbjudit honom 9,5 miljoner dollar. Jag vill ha honom i mitt lag, säger Craig Button.

“Kommer kunna hitta en väldigt bra spelare att ersätta honom med”

Corrado säger att 9,5 miljoner för Nylander är rimligt - men att han inte heller skulle vara rädd att släppa svensken som free agent.

– Med tanke på hur bra free agent-klassen är nästa år skulle jag inte ha några problem att låta Nylander, som är en grym spelare och varit en grym spelare i Toronto, gå till free agency. Jag skulle säga ”Det här är så mycket vi kan erbjuda dig. Vill du inte ta erbjudandet behöver vi gå vidare”. Då kommer du ändå kunna hitta en väldigt bra spelare att ersätta honom med.

William Nylander kommer från karriärens bästa säsong, med 40 gjorda mål och 87 gjorda poäng. Han tjänar just nu lite knappt sju miljoner dollar per säsong. Det kontraktet skrevs efter att parterna länge inte kunde enas om ett nytt avtal. Nylander skrev inte på kontraktet förrän en dryg månad in på NHL-säsongen.

Se hela diskussionen i videospelaren ovan.