Almtuna har hittat målvakten som ska kampera ihop med Oliver Håkanson. Norske Jörgen Hanneborg är klar för klubben.

– Med honom och (Oliver) Håkanson har vi ett högintressant målvaktspar där båda har stora möjligheter att utvecklas ännu mer, säger målvaktstränare Fredrik Pettersson Wentzel.

Viktor Andrén har lämnat Almtuna för Djurgården. Nu har man hittat hans ersättare. Jörgen Hanneborg, som förra säsongen spelade för Kristianstad, är klar för spel i Almtuna.

Det meddelar klubben via sin webbplats.

– Hanneborg är en spännande målvakt som visat att han har kapacitet för att vara en toppmålvakt i allsvenskan. Med honom och (Oliver) Håkanson har vi ett högintressant målvaktspar där båda har stora möjligheter att utvecklas ännu mer, säger målvaktstränare Fredrik Pettersson Wentzel.

Under säsongen som gick stod Hanneborg 14 matcher för Kristianstad. Han hade under dessa en räddningsprocent på 88 och släppte in 3,9 puckar per match. Nu ska han slåss om speltiden med Oliver Håkanson.

– De kommer att pusha varandra varje träning och utmana varandra om speltid. Båda kommer att få möjlighet att ta grepp om förstaspaden och det är upp till Jörgen och Oliver att ta chansen. Samtidigt är det två ödmjuka och bra killar som kommer att stötta varandra att hela tiden bli bättre, säger sportchef Tony Mårtensson.

24-åringens kontrakt sträcker sig över en säsong.

