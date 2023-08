ANNONS

Det kommer dröja en bit innan Färjestads målvaktsvärvning Max Lagace är redo att träna för fullt. 30-åringen har genomgått en mindre operation, meddelar Färjestad på sin hemsida.

Färjestad genomgick något av en målvaktscirkus i sommar, då klubben först ersatte Nordamerika-flyktande Dennis Hildeby med Jonas Johansson, innan han kort därefter lämnade klubben för spel i Tampa Bay Lightnings organisation.

Som ersättare till Johansson hämtades i stället kanandesaren Max Lagacé in från just Lightnings organsiation. Det kommer emellertid att dröja innan målvaktsvärvningen är redo att gå för fullt på träning när SHL-klubben nu gått på is.

Via sin hemsida meddelar Färjestad att 30-åringen genomgått en mindre operation under sommaren.

– Har gjort ett mindre planerat ingrepp i början av sommaren som gör att han har några veckor kvar innan han kan gå för fullt, säger klubbens medicinskt ansvarige Mattias Hell till sajten.

Fler på skadelistan

Vidare meddelar Hell att även Per Åslund och Oscar Lawner genomgått operationer under sommaren. Åslund väntas vara i full träning i slutet av augusti, medan det dröjer drygt två veckor innan Lawner kan gå på is. Nyförvärvet Magnus Nygren, som bröt benet i slutskedet av den gångna säsongen, kommer att gå på is med laget men det kommer att dröja en tid innan han kan gå för fullt på träning.

Långstidsskadade Mikael Wikstrand fortsätter sin rehabilitering, men i nuläget finns det ingen tidsram för när backen kan vara tillbaka. Wikstrand spelade ingen match förra säsongen till följd av en knäskada.

Färjestad inleder försäsongsmatchandet nästa vecka, då man spelar mot både Leksand och Frölunda i Strömstad.

