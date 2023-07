ANNONS

Skadebekymmer fortsätter att gäcka målvakten Matt Murray. Nu meddelar Toronto Maple Leafs att den tvåfaldige Stanley Cup-vinnaren sätts upp på långtidsskadelistan och missar starten på den kommande säsongen.

2016 och 2017 var Matt Murray en bärande spelare för Pittsburgh Penguins när de vann Stanley Cup två år på raken.

Sedan dess har den nu 29-årige målvakten haft det tyngre. Framför allt på grund av sina återkommande skadeproblem. Nu ställer dessa återigen till det för kanadensaren.

Under onsdagen meddelade Toronto Maple Leafs att man sätter upp Matt Murray på långtidsskadelistan. Det innebär att han inte kommer att finnas tillgänglig när NHL-säsongen 2023/24 tar sin början i oktober.

Klubben har inte specificerat vad Murray lider av som gör att han inte kan komma till spel.

Spelade 26 matcher för Maple Leafs

Inför förra säsongen trejdades han från Ottawa Senators till Toronto. I den nya klubben blev det bara 26 framträdanden på grund av olika skador.

Sista matchen för säsongen kom i början av april då han ådrog sig en hjärnskakning i ett möte med Detroit Red Wings. Han var sedan frisk nog att agera reservmålvakt bakom Joseph Woll i andra rundan av slutspelspelet mot Florida Panthers. Detta efter att förstakeepern Ilja Samsonov blivit skadad.

Murray hade en räddningsprocent på 90,1 och släppte i snitt in drygt tre mål per match i Leafs kasse under grundserien. Han går in på sista säsongen av det fyraårsavtal han skrev med Ottawa Senators 2020 värt 25 miljoner dollar. Kontraktet har en lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar. Leafs står för 4,69 miljoner av den medan Senators betalar resterande 1,56 miljoner.

