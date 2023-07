ANNONS

Efter succé i Hockeyettan med Kalix lånades Christoffer Björk in till AIK. Nu har forwarden skrivit på ett nytt kontrakt med Solnaklubben – och kommer vara med från början denna gång.

– Många är kvar och det känns som att vi har ett väldigt spännande lag, säger 23-åringen till Hockeysverige.se.

Christoffer Björk gjorde 31 poäng på 17 matcher i Kalix och var en av Hockeyettans bästa spelare under hösten. Redan i december valde AIK därför att låna in forwarden.

Drygt ett halvår senare valde AIK också att kontraktera 23-åringen över den kommande säsongen.

Hur känns det att ha skrivit på ett kontrakt med AIK?

– Det känns otroligt bra. Det känns extremt kul att få vara med från start den här gången och bygga bra grejer redan från start. Man har alltid följt AIK och har velat spela för dem, det är väldigt speciellt.

I Hockeyallsvenskan blev det fem poäng på 22 matcher i grundserien och sedan två mål på åtta matcher i slutspelet.

Och något annat fokus än en fortsättning i AIK fanns det aldrig.

– Jag kände direkt efter säsongen att det var ett surt avslut. Vi kom igång där i slutspelet och jag hade velat spela betydligt längre. Det finns en norm revanschlust.

Succén i Kalix ledde till AIK: “Jag var redo”

Det var också i hemmamatchen mot Mora den 14 december som debuten i Hockeyallsvenskan kom. Sedan tidigare hade Christoffer Björk spenderat tre och en halv säsong i Hockeyettan.

Som junior spelade Umeåsonen för moderklubben Björklöven och Luleå Hockey, men det här blev första gången i ett elitlag som senior.

– Det är klart att det är en skillnad. Framför allt blir det någonstans ett jobb. Annars tränar man eftermiddagar, det blir lite skillnad. Hockeymässigt spelar de flesta lagen rätt likt varandra. Det är klart att nivåmässigt är det skillnad.

Foto: Bildbyrån. Christoffer Björk i AIK-tröjan.

Varför gick det så bra i Kalix?

– Jag fick stort förtroende från start och redan från första början rullade det på. Jag spelade många minuter och fick stort förtroende och trivdes med det. Målet var hela tiden att utveckla sakerna man vill bli bättre på.

– När möjligheten att komma till AIK var jag redo. Det var så klart speciellt att komma in mitt i säsongen. Både för mig och för laget. Just i den perioden var det lite skador och skavanker på många spelare. Men det var et grymt härligt gäng och bra tränare så det var inga problem.

Brorsan i NHL: “Väldigt bra kontakt”

Säsongen kröntes också med en mycket sevärd matchserie mellan MoDo och AIK. Där det var grinigt, tajt och en bergochdalbana.

Hur var det att få spela en sådan serie?

– Det var otroligt kul att spela med uppbackningen vid fick från fansen. Det är svårt att beskriva atmosfären som faktiskt var. Det är klart att man hade velat vinna och gå vidare, men vi spelade faktiskt en bra hockey den serien. Det är därför man känner att det finns en revanschlusta.

MoDo vann till slut med 4-2 i matcher, efter en betydligt mer spännande serie än vad många hade trott på förhand.

Till nästa säsong har AIK kvar nyckelspelare som Oscar Nord, Richard Gynge och Daniel Muzito-Bagenda, samtidigt som nye sportchefen Niklas Persson har värvat in exempelvis Gerry Fitzgerald, som förra säsongen var framstående i Björklöven.

– Många är kvar och det känns som att vi har ett väldigt spännande lag. Det ska bli kul att lära känna de nya som kommer in. Det ska bli ruggigt kul att få komma tillbaka och få vara med från start.

För ett par år sedan gjorde storebror Marcus Björk en liknande resa. Från spel i Hockeyettan, till Hockeyallsvenskan, till att i år ha gjort 33 NHL-matcher för Columbus Blue Jackets.

Hur är er relation?

– Vi har väldigt bra kontakt och surrar egentligen varje dag. Vi får väldigt bra feedback av varandra och vi har bra surr. Det blir mycket hockeysnack.

“Vi strävar efter att vara bäst”

Efter att ha exploderat poängmässigt i Hockeyettan förra säsongen hoppas nu Christoffer Björk att han kan uppa produktionen även i Hockeyallsvenskan.

Vad är det du behöver för att bli en producerande spelare även där?

– Det är väl egentligen att man kommer från Hockeyettan som offensiv spelare, och kanske tagit ett större defensivt ansvar i AIK. Det är något man jobbar på dagligen att kunna hantera och sen blir nästa steg att kunna producera på den här nivån.

Förra säsongen slutade AIK på en tionde plats i tabellen innan man slog ut Almtuna i play in för att ta sig till en kvartsfinal mot MoDo. Det var en säsong där det var mycket upp och ner, och där de tidigt var avsågade från toppen.

Till nästa säsong finns helt andra ambitioner.

– Jag hoppas att vi kommer upp och är i toppen. Vi har bra lag och ledare för att kunna ligga där. Sen är det klart att vi strävar efter att vara bäst.

