Ändringar i Juniorkronorna: Tre in och tre ut

Jonathan Lekkerimäki, Noah Östlund och Liam Öhgren lämnar återbud till Juniorkronornas samling. In kommer istället Hannes Hellberg, Felix Unger Sörum och Zeb Forsfjäll.

Det blir ett gäng förändringar i Magnus Hävelids trupp inför turneringen i Plymouth USA. De tidigare djurgårdstalangerna Jonathan Lekkerimäki, Noah Östlund och Liam Öhgren lämnar truppen. In kommer istället Leksandsduon Hannes Hellberg och Felix Unger Sörum, samt Skellefteås Zeb Forsfjäll.

Felix Unger Sörum gjorde succé för Småkronorna i U18-VM. Forwarden spelade då i förstakedjan och imponerade så pass att han blev draftad av Carolina redan som spelare nummer 62.

Hannes Hellberg, född 2004, öste in poäng i Leksands J20-lag under säsongen och spelade även bra i landslaget, där han gjorde nio poäng på åtta matcher under den gångna säsongen.

Även Zeb Forsfjäll var med och spelade en nyckelroll i U18-VM där han stod för åtta poäng på sju matcher. 18-åringen är också kapten för Skellefteås J20-lag, trots sin ringa ålder. Han blev draftad av Seattle i runda sex av årets NHL-draft.

Nu får alltså alla i trion vara med på den första samlingen inför hemma-JVM i Göteborg vid årsskiftet.

Fotnot: Även Leo Carlsson saknas sedan tidigare ur truppen.

TRUPPEN

MÅLVAKTER

1. Kevin Reidler, AIK

30. Alexander Hellnemo, Rögle

35. Hugo Hävelid, Djurgården

BACKAR

2. Elias Pettersson, Örebro

3. Elias Salomonsson, Skellefteå

4. Axel Sandin-Pellikka, Skellefteå

5. Mattias Hävelid, Linköping

6. Anton Johansson, Leksand

7. Calle Odelius, Djurgården

8. Jakob Norén, MoDo

9. Theo Lindstein, Brynäs

FORWARDS

10. Fabian Wagner, Linköping

11. Isac Born, Frölunda

12. Zeb Forsfjäll, Skellefteå

15. David Edstrom, Frölunda

17. Felix Nilsson, Rögle

18. Filip Bystedt, Linköping

19. Rasmus Rudslätt, AIK

20. Hannes Hellberg, Leksand

22. Anton Wahlberg, Malmö

23. Felix Unger Sörum, Leksand

24. Linus Hemström, Kingston Frontenacs

25. Otto Stenberg, Frölunda

26. Alexander Suzdalev, Regina Pats

27. Oskar Pettersson, Rögle