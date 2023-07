ANNONS

Under gårdagen kom en del av förklaringen till varför Alex Galchenyuk tvingats bort från Arizona Coyotes. Nu kommer nya skrämmande detaljer om “smitolyckan”.

– Jag ska döda din fru, dina döttrar, och ringa Moskva för att ta bort deras levrar.

Det ska ha varit orden som Alex Galchenyuk yttrade när han satt i baksätet av polisbilen - och är bara en del av de detaljer om hans “smitolycka” som nu sprids efter att 12News kommit över rapporten.

Den forne stortalangen som skrev på ett nytt avtal med Arizona Coyotes 1 juli greps den 9 juli och fick sedan kort därefter sitt kontrakt brutet av NHL-klubben.

Hotade med att "stycka" polis

Under gårdagen kom uppgifter från The Athletic att den nu 29-årige forwarden agerat hotfullt, men detaljer lämnades utanför. Nu framkommer skrämmande detaljer från gripandet om att hockeyspelaren hotat med att "stycka" en polis, samt sträckt sig efter något under sätet.

Dette skedde strax efter att han krockat med bilen och pappan försökt köra iväg med honom från platsen.

Vi är medvetna om incidenten med Alex Galchenyuk och fördömer sådant beteende. När klubben fick ta del av anklagelserna inledde vi direkt processen med att riva spelaren kontrakt, skrev Arizona i ett uttalande under fredagen.

Den ryskamerikanska forwaden gick till Montreal Canadiens som trea i draften 2012. Han slog sig därefter in i NHL och hade ett par produktiva säsonger i Canadiens. 2015/16 sköt han 30 mål och gjorde 56 poäng, hans bästa notering i karriären.