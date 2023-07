ANNONS

Redan i slutet av mars kom uppgifterna. Nu är det klart.

Södertälje förstärker ytterligare genom att plocka in William Wiå.

– Det känns väldigt kul att få hit William till Södertälje, säger sportchefen Emil Georgsson på klubbens hemsida.

LT-sporten rapporterade i mars att Emil Georgsson hittat ytterligare en forward för att komplettera forwardsuppsättningen i Södertälje. Nu är denna forward presenterad.

William Wiå går in på sin sjätte säsong i Hockeyallsvenskan, och kommer att göra det i SSK-tröjan.

– William är en skridskostark forward. En spelartyp att lita på och som alltid sätter laget i första rummet. Han är bra i boxplay, i defensiva situationer, men kan också peta in lite puckar. Han har skaffat sig en stor erfarenhet av ligan och är en uppskattad lagkamrat som alltid ger hundra procent. Vi får in en spelare som jag vet kommer bidra med hårt jobb varje dag, säger Georgsson på klubbens hemsida.

Den 24-årige forwarden har redan hunnit med 241 matcher i Hockeyallsvenskan och kommer senast från två säsonger i Västervik.

I och med detta har SSK nu 15 forwards under kontrakt inför 2023/24.

Kontraktet med William Wiå är skrivet över de två kommande säsongerna.