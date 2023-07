ANNONS

Härom veckan valdes IK Oskarshamns forward Dalibor Dvorsky av St. Louis Blues som tionde spelare i NHL-draften. Nu skriver han på sitt treåriga rookiekontrakt med klubben.

Dalibor Dvorský har haft ett par häftiga veckor.

Först blev det klart att han lämnar allsvenska AIK för spel med IK Oskarshamn i SHL. Därefter valdes han av St Louis Blues som tionde spelaren i NHL-draften Nu har han också skrivit på sitt första NHL-kontrakt med klubben.

Under fredagen meddelade Blues att 18-åringen undertecknat ett treårigt rookieavtal med klubben. Det innebär att NHL-klubben nu har möjlighet att styra slovakens öde.

We told you we liked this kid. #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 14, 2023

Dvorsky får maxkontrakt för NHL-rookies

Kontraktet med St. Louis är värt 950 000 dollar per säsong vid spel i NHL, vilket är maxsumman för en rookie. Vid spel i AHL är det värt 82 500 dollar per säsong. I kontraktet ingår en signing-bonus på 95 000 dollar per säsong, enligt capfriendly.com.

Dalibor Dvorsky har spelat sin ishockey i Sverige under flera år. Först i Flemingsberg, sedan i Linköping och under merparten av de tre senaste säsongerna för AIK. Senaste säsongen noterades han för 14 poäng (6+8) på 38 allsvenska matcher. Han hann även med att representera Slovakien på både JVM i Kanada och U18-VM i Schweiz.

