Anton Wahlberg valdes som 39:e spelare i NHL-draften av Buffalo Sabres i slutet av juni. Nu har han skrivit NHL-kontrakt med klubben.

Anton Wahlberg blir nästa svenska spelare som valdes i NHL-draften i slutet av juni att skriva NHL-kontrakt.

På fredagskvällen meddelade Buffalo Sabres att de sajnat Malmö Redhawks-forwarden till ett treårigt rookieavtal. Kontraktet har en lönetaksträff på 896 667 dollar i NHL. Vid spel i AHL skulle det vara värt 82 500 dollar per säsong.

We have signed Anton Wahlberg to a three-year, entry-level contract.



Details: https://t.co/werJ8LVsP3 pic.twitter.com/zYXBE9TvLz