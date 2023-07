ANNONS

Efter ett år på posten har Björn Liljander nu byggt ett nytt Malmö. Kultspelare som Carl Söderberg och bröderna Sylvegård har försvunnit – och in har flera unga och spännande spelare kommit.

– Vi har tagit stora steg som organisation som har gjort att vi över tid kan bli att räkna med, säger sportchefen till Hockeysverige.se.

Förra året kom Malmö sist i SHL men överlevde kvalet efter att ha besegrat Brynäs i en bäst av sju-serie. Till nästa säsong är det på många sätt ett nytt lag som kommer ställas på banan.

Kaptenen, tillika profilen, Carl Söderberg har utgått från laget, precis som Marcus och Emil Sylvegård. Istället har man värvat yngre och mer okända spelare. Något som gör att skåningarna är ett av de mest svårbedömda lagen på förhand.

– Vi har en riktigt bra stomme där vi har flera som har varit här över tid och står för bra saker. Det är spelare som står för det vi vill och de ska givetvis fostra de nya spelarna i Malmöandan. Allt är inte nytt, säger Björn Liljander.

Med värvningen av Alan Quine tidigare i dag är truppen i stort sett satt, även om det kan dyka upp någon värvning under säsongen.

Hur är känslan nu när bygget i stort sett är färdigt så här tidigt?

– Det känns jättebra. Vi är nöjda med spelartruppen som vi har satt ihop. Framför allt är vi nöjda med stommen som är kvar med Händemark, Foppa, Ollas med flera. Vi har ett gäng spelare som har varit i Malmö över tid. Vi är nöjda med mixen i laget

Just nu har laget 13 forwards, sju backar och två målvakter under kontrakt till nästa säsong.

– Man ska ha med sig att man är klar 15 februari. Initialt startar vi med det vi har just nu. Det är skador och annat som kan påverka. Men det finns ett gäng nya spelare och det är en fördel att de är med från start, att vi kan skola in dem i hur vi spelar och är.

Nu har du varit i din position i ett år, känner du att du har fått sätta din prägel på lagbygget?

– Det är inte min stämpel utan jag är här för Malmös bästa och för att bli så bra som vi kan bli. Det tar tid att sätta saker och ting för hur vi vill arbeta och spela. Vi har tagit stora steg som organisation som har gjort att vi över tid kan bli att räkna med. På den resan är vi på god väg. Det är inte bara här och nu utan det är också strategiskt över tid. Det känns spännande.

Ska undvika fjolårets debacle: “Kan göra skillnad”

Förra säsongen vill nog de flesta Malmösupportrar glömma. Som en konstant jumbo i tabellen var det stundtals beckmörkt, även om laget fick ett uppsving på slutet av serien.

Vad är den största skillnaden mot årets trupp?

– Generellt har vi föryngrat truppen. Vi har plockat in rätt många spelare i åldern 23-27. Sen har vi några som är lite mer erfarna och som varit med över tid. Det är spelare som kan bidra med ledarskap och utveckling. Hungriga spelare som vill någonstans och som vill öppna någonting. Och mycket smartness på isen. Vi har fått in intressanta killar.

Foto: Bildbyrån. Björn Liljander är nöjd med lagbygget så här långt.

Kollar vi på värvningarna som Malmö har gjort är det bara Alan Quine som är över 30 år. Resten har egentligen bara ett par säsonger på den högsta nivån bakom sig.

Något som har varit helt medvetet av Björn Liljander, där sportchefen istället har letat efter specifika spelartyper.

– Vi har fått in spelare som är skickliga med pucken, smarta, kreativa och spelskickliga. Från backposition till det offensiva har vi fått in spelare som kan göra skillnad.

Stortalangen kommer få chansen: “Inte ålder som kommer avgöra”

Men med det kommer också en risk. Hur kommer en spelare som Alan Quine, som aldrig spelat i Europa, lyckas anpassa sig till den svenska ishockeyn? Eller hur kommer en sådan som Lauri Pajuniemi utvecklas?

Hur säker känner du dig på att få den förväntade utdelningen på dina nyförvärv?

– Man kan aldrig vara säker. Så är det med all rekrytering. Man kan bara bygga allt på sannolikhet och kollar man på andra spelare och jämför med exempelvis Quine har han alla förutsättningar för att lyckas. Där finns det en sannolikhet i och med att likvärdiga spelare har kommit in och gjort succé i SHL. Man får bygga en trovärdighet utifrån statistiska parametrar och scouting.

Foto: Martin Jansson. Anton Wahlberg ses som en viktig del i Malmös framtid.

I Malmös trupp finns det också flera andra spännande unga spelare. Inte minst nyförvärvet från Södertälje, JVM-forwarden Albert Sjöberg, och nyligen draftade Anton Wahlberg.

Hur mycket ansvar kan man ge en sådan som Anton redan i år?

– Vi kommer ge dem ansvar. Det är inte ålder som kommer avgöra om man tar plats. Det är att man tar kliv och tar en tydlig roll och växer med den. Vi är beredda att ge unga killar stort ansvar. Det visade vi inte minst med Anton förra säsongen som fick spela mycket under kvalet.

TV: Anton Wahlberg draftad av Buffalo