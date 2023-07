I går skrev LA Kings kontrakt med Samuel Fagemo.

Nu säkrar de upp en annan ung svensk spelare då de förlänger med Tobias Björnfot.

Tobias Björnfot behövde ett nytt kontrakt med Los Angeles Kings efter att hans rookiekontrakt löpt ut för drygt en vecka sedan.

Nu står det klart att LA Kings förlänger med den svenske backtalangen som därmed blir kvar i Kalifornien.

Kings meddelar nämligen att de har kommit överens med Björnfot om ett tvåårskontrakt med en lön på 775 000 dollar (cirka 8,4 miljoner kronor). Avtalet är därmed totalt värt 1,55 miljoner dollar (cirka 16,8 miljoner kronor).

We have signed three players to NHL contracts, including:



▪️D Tobias Bjornfot (2 years, $775K)

▪️F Samuel Fagemo (1 year, 2-way, $775K)

▪️F Tyler Madden (1 year, 2-way, $775K)



📰 https://t.co/zsmBpuURKJ pic.twitter.com/RVokw76jeO