Anze Kopitar är en av Los Angeles Kings största spelare genom alla tider. Nu skriver 35-åringen på ett nytt tvåårskontrakt – värt över 150 miljoner svenska kronor.

Los Angeles Kings är inne i en rebuild där flera unga spelare håller på att ta sig fram. Men samtidigt har det gamla gardet inte klivit helt åt sidan än.

Anze Kopitar har 18 säsonger i klubben bakom sig, varav sju som kapten. Till nästa sommar går kontraktet ut, men redan nu har parterna kommit överens om en fortsättning.

Nästa sommar kommer det nya kontraktet, värt sju miljoner dollar per säsong att kicka in. Det är skrivet över två år och det totala värdet uppgår till strax över 150 miljoner svenska kronor.

