Rasmus Asplund släpptes av Nashville Predators då han inte fick något kvalificerat bud av NHL-klubben.

Nu är han klar för en annan NHL-klubb – han sajnas nämligen av Florida Panthers.

Den gångna NHL-säsongen fick Rasmus Asplund lämna Buffalo Sabres via en trejd till Nashville Predators. I “Preds” gick han dock poänglös från alla 19 matcher han spelade i slutet av säsongen och förra veckan stod det då klart att Nashville inte erbjöd svensken något kvalificerat bud och han släpptes därmed av klubben.

Nu har Asplund dock hittat sin nya klubbadress.

Han skriver på för Stanley Cup-finalisten Florida Panthers där han har tecknat ett tvåvägskontrakt för den kommande säsongen värt 775 000 dollar (cirka 8,5 miljoner kronor) vid spel i NHL och 400 000 dollar (cirka 4,4 miljoner kronor) vid spel i AHL. Asplund är garanterad minst 450 000 dollar (cirka 4,9 miljoner kronor) i kontraktet.

We’ve agreed to terms with forward Rasmus Asplund on a one-year, two-way contract.



