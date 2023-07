ANNONS

Jhonas Enroth har varit en av SHL:s bästa målvakter ända sedan han återvände till svensk hockey för spel i Örebro.

I en längre intervju med hockeysverige.se berättar han nu om motivationen, NHL-åren och känslan inför säsongen med det "nya" Örebro.

– Det känns som vi alltid ligger lite i bakvattnet och inte är favorittippade, säger Enroth.

Jhonas Enroth är en av svensk hockeys riktigt stora målvakter. På meritlistan hittar vi bland annat Världsmästare, NHL All Rookie team, VM:s bästa målvakt, VM All Star team, OS-spel, Årets målvakt, åtta NHL-säsonger… Listan kan göras lång. Idag är målvakten, som är uppväxt vid sjön Trehörningen i Huddinge, 35 år, men långt ifrån klar med sin hockeyresa.

– Jag har aldrig haft problem med att motivera mig inför en säsong. Ett tag, då jag var i Toronto och det gick ganska dåligt för mig, tyckte jag inte hockey var så kul. Utöver den tidpunkten har jag alltid älskat hockey, träna, tävla, framför allt spela matcher och mäta mig mot andra. Det är en grej jag känt året runt, berättar Jhonas Enroth då hockeysverige.se träffar honom för en intervju invid gamla lampfabriken vid Luma Park i Hammarby Sjöstad.

– Även nu i juli börjar jag bli jättesugen på att spela matcher igen. Jag är dessutom lite av en hockeynörd och kan sätta på en gammal match för att titta på. Eller någon NHL-match från i vintras där jag kan titta på hur målvakterna agerar eller en egen match som jag antagligen har sett förut. Jag tycker fortfarande att det är intressant att kolla på hockey.



Är du analytisk?

– Ja, det är jag. Ibland kan jag tycka det är jobbigt att titta på hockeymatcher när inte jag själv är med och spelar för jag tänker då hur jag själv hade gjort i alla lägen.

“Försöker hänga med i den nya målvaktsstilen”

Har du samma entusiasm idag inför sommarträningen som du hade som 19-20 åring i Södertälje?

– Nästan mer nu. När jag var yngre lade jag hela tiden mycket fokus på att spela hockey. Nu då jag är äldre har jag förstått att om jag blir starkare och snabbare utanför kommer hjälpa mig på hockeyplanen.

– Jag förstod det kanske lite för sent. Just nu tycker jag det är jättekul att träna och hålla mig i form. Som sagt var så har jag aldrig haft problem med den drivkraften.

Jhonas Enroth är en av SHL:s allra bästa målvakter. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Jhonas Enroth har såklart även utvecklats mycket under sina år i elithockeyn runt om i världen och är inte heller tekniskt samma målvakt som för 15 år sedan då han debuterade i Elitserien.

– Spelet runt stolparna har ändrats lite och under min tid i Örebro har jag försökt komma lite djupare in i målet.

– Jag har såklart ändrat en del, vilket har varit nödvändigt eftersom det gäller att hänga med yngre killarna som nästan är robotar och knappt gör några fel alls där ute.



Du lever högt på dina reflexer, snabbhet och spelsinne, har det rubbats hos dig av den nya målvaktsstilen?

– Nej, jag försöker hänga med i den nya målvaktsstilen. Samma där, att jag alltid varit väldigt ambitiös och gillar olika målvaktsspel. Jag tror att jag har en bra mix av en teknisk målvaktsstil, min känsla och reaktionssnabbhet. Så har jag lärt mig spela.



Det kan vara ganska ensamt att vara målvakt när några lätta puckar ramlar in bakom en, hur har du jobbat för att komma runt det och hela tiden se till nästa nedsläpp?

– Jag har alltid haft det där i mig. När jag var 18-19 år och i Södertälje kallade Leffe Strömberg och Stefan Nyman mig för ”gåsmannen” eftersom allt rann av mig hela tiden, skrattar Jhonas Enroth och fortsätter:

– Jag har alltid haft självförtroendet som gjort att jag trott på att jag hela tiden gjort det rätta. Det kan låta arrogant, men som målvakt tror jag att man behöver ha den genen i sig också.

– På senare år har jag hanterat det där bättre. Då jag var yngre kunde jag vara mer egoistisk.

“Kan känna mig stolt över att kunna säga att jag är hockeynörd”

Jhonas Enroth kommer från en hockeyfamilj där brorsan Tommy idag är tränare och Mattias elithockeydomare.

– Som barn spelade vi landbandy jämt. Linus Klasen var med hela tiden. Även Dick Axelsson var med någon gång. Jag minns att jag alltid ville stå i mål.

– Det var nog en bra miljö för oss att växa upp i. Jag tror våra tävlingsinstinkter föddes där.



Var det redan där mycket kamp mellan er?

– Ja, så var det absolut och jag har för mig att vi körde på ganska hårt. Det var ett tag sedan nu, men jag minns såklart några duster vi haft, säger Enroth med ett leende.

Jhonas Enroth pratar mycket hockey med sina bröder. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vem av er bröder är den största hockeynörden?

– Jag tror vi är lite olika, men alla är hockeynördar. Tommy är otroligt nördig då det kommer till drafter, yngre och framtida hockeyspelare.

– Jag har mer seniortänk på allting kring där jag rör mig dagligen. Som jag sa kollar jag mycket hockey på både mig själv och det som händer runtomkring.

– Mattias, som är hockeydomare, följer nuförtiden domarna väldigt mycket. Jag har fått en annan syn då jag pratat hockey med honom, vilket varit intressant.



Pratar ni mycket hockey då ni ses?

– Ja, det gör vi absolut.

Även under jularna hemma?

– (Skratt) Ja, det är faktiskt mycket hockey. Det skäms jag inte heller för. Jag kan känna mig stolt över att kunna säga att jag är hockeynörd.



Gillar även mamma hockey?

– Ja, mamma och pappa gillar såklart också hockey. Dom har följt med överallt för att se mig spela. Bland annat till båda mina OS. Dom har varit i USA och följt matcher på TV härifrån Stockholm då dom gått mitt i natten.



Har du haft Mattias som domare?

– Ja, jag hade det förra säsongen under en träningsmatch i Södertälje. Det var speciellt, men jag tror inte att vi ska göra något sådant mer.

– Både han och jag kanske fokuserade på fel saker. Jag tyckte att han skötte det jättebra, men jag mindre bra. Vi förlorade med 5-2 mot Södertälje den gången.

“Lyckades inte riktigt hantera den pressen i Toronto”

Det är nu 14 år sedan Jhonas Enroth spelade sin första av 153 NHL-matcher.

– Första matchen minns jag absolut. Det var mot Boston Bruins. Den säsongen vann Boston Stanley Cup.

– Jag spelade i Portland som ligger lite ovanför Buffalo. Jag blev nerringd för att i stort sett spela en match. Den matchen gick bra. Vi förlorade 4-2. Jag fick nästan 40 skott mot mig och det var, som sagt var, mot Boston som var ett bra lag. Sedan fick jag vänta ett år på första segern.



Vad betydde det för självförtroende och självkänsla att få den här första matchen i NHL, veta att du är på den nivån?

– Det betydde mycket. Buffalo hade stora förhoppningar på mig och jag tror dom gjorde allt rätt för att få in mig i NHL.

– Som sagt, dom ringde ner mig för en match mot Boston första säsongen. Sedan fick jag åka tillbaka till Portland för att där spela i stort sett varje match. Jag stod flest matcher av alla målvakter i ligan första säsongen i AHL. Buffalo ville också att jag skulle spela så mycket som möjligt. Jag var skadad två månader, men hann ändå med 58 matcher.

– Säsongen efter debuten var det samma sak, att dom ringde in mig varje gång Ryan Miller skulle vila. Patrick Lalime var andramålvakt bakom Miller. När Miller skulle vila var Lalime andramålvakt bakom mig. Idag är jättetacksam mot den ledningen jag vi hade där.

Jhonas Enroth i Buffalo Sabres. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Enroth spelade sju säsonger i Buffalos organisation och trivdes bra där.

– Ja, det gjorde jag verkligen och det är en jättefin stad.



Sin sista säsong i NHL representerade han Toronto, vilket var en stor kontrast jämfört med Buffalo.

– Det var några år efter Buffalo, men ja, så var det verkligen. Toronto var som Buffalo på steroider och snack hela tiden. För egen del lyckades jag inte riktigt hantera den pressen just där och då.



Var det mycket snack kring just dig och din prestation?

– Ja, så var det. Jag lyckades inte spela så bra under min tid där. Jag fick bara tre starter. Två förlorade vi efter ordinarie tid och den tredje på straffar.

– Det går snabbt om man inte lyckas vinna första matcherna och blir mycket skriverier på en gång.

Flytten till Örebro: “Han är en av de roligaste jag spelat med”

Under sin tid i KHL kom frågan upp om han ville komma hem till Sverige och spela för Örebro.

– Jag var där en kort sväng 2019 då Örebro behövde lite hjälp i mål. Jag var inte så sugen eftersom jag var i KHL och vår säsong där var så gott som slut.

– Till slut tog jag chansen att åka dit för att spela. Jag var ändå lite halvsugen på att se hur SHL var och jag trivdes bra med min tid i Örebro 2019. Det blev ungefär en månad och allt flöt på jättebra.



Jhonas Enroth hade kontrakt i KHL för Dinamo Minsk även säsongen efter utflykten till Örebro.

– Jag åkte tillbaka till KHL, men fick chansen att skriva på för Örebro säsongen efter. Som jag sa trivdes jag redan från början bra i Örebro. Det ligger hyfsat nära Stockholm samtidigt som jag kände att Örebro var på uppgång också.



Märks det att Örebro är en relativt ny organisation på den här nivån?

– Nej, inte nu.

Enroth trivs bra i Örebro. Foto: Ronnie Rönnkvist

Det finns inget ”det var bättre förr”.

– Nej, så är det. Sedan finns det bara en rink utöver vår i hela Örebro län. Det vet jag att man pratar mycket om, att det är överlägset minst i hela SHL.

– Ibland kan det då bli att faciliteterna inte räcker till, men det påverkar inte A-laget så mycket utan jag kan tänka mig att det rör juniorerna mer, säger Jhonas Enroth som också hyllar juniorerna och återväxten i Örebro HK.

– Juniorerna som kommer upp och spelar är jätteduktiga. Vi har en hel drös av killar som var med förra säsongen, men som säkert också kommer kunna vara med den här säsongen. Dessutom har vi såklart Leo (Carlsson). Nu vet inte jag hur det ser ut i andra lag, men jag tror att vi står oss väldigt bra på juniorsidan.



Du har fått ett stort förtroende i Örebro, vad har Niklas Eriksson kommit att betyda för dig?

– Vi har alltid haft en väldigt öppen relation. Han är en coach som vill lära känna personer. Niklas vet om att jag vill spela mycket. Nu kan jag inte tala för honom, men jag tror han vet att jag alltid kommer vara redo och kan lita på mig när det är match.



Som målvaktskollega i Örebro har Jhonas Enroth hela tiden haft Jonas Arntzen.

– Det har fungerat jättebra. En jättebra kille. Vi är nära kompisar och spenderar mycket tid tillsammans då vi är på hallen. Även utanför. Jag tycker också att han är en jättebra målvakt. Jag hoppas mycket på honom och att han får den karriär han är värd.

– Han är en av dom roligaste jag spelat med så det är kul att få kampera med honom.

‘Nya Örebro’: “Ska vara minst lika bra som förra säsongen”

Ny tränare i Örebro inför säsongen 2023/24 är tidigare NHL-målvakten, Johan Hedberg.

– Jag är förväntansfull. Det ska bli intressant att ha en målvakt som coach, vilket jag aldrig haft tidigare. Dessutom en så pass bra målvakt som han var ska bli intressant.

– Vi har redan under sommaren hunnit prata en del. Jag tycker det är skönt att ha en att bolla tankar och idéer med utöver målvaktscoachen. Då kan jag få lite mer infallsvinklar på allting.

Johan Hedberg är ny huvudtränare för Örebro. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Jhonas Enroth och Johan Hedberg har också spelat mot varandra under deras gemensamma tid i NHL.

– Jag hälsade såklart alltid på honom. Johan har alltid varit en förebild för mig. Han var en av dom stora målvakterna när jag växte upp. Han, (Tommy) Salo och kanske någon till. Jag minns att jag frågade om en klubba från honom när vi mötte varandra.

– Han var även coach där borta och då sprang vi på varandra och bytte några ord. Jag har alltid känt honom som en väldigt solidarisk person. Nu när jag känner honom lite mer känns det som att det stämmer.

Kan det vara skönt att ha en coach som man har en hyfsad relation till jämfört med något helt nytt?

– Ja, absolut. Jag var redan innan lite bekant med honom och vi båda, även om hans karriär där borta var mycket bättre än min, har varit ganska lika. Vi kan ge varandra erfarenheter från det.

– Jag tror att vi är lite liknande utanför också. Johan gillar cykling. Jag gillar cykling, så vi har pratat mycket om det och jag tycker att vi har mycket annat gemensamt också.

Vad är ett realistiskt mål för Örebro kommande säsong?

– Det känns som vi alltid ligger lite i bakvattnet och inte är favorittippade. Vi vet om att vi har ett väldigt bra lag och inför nästa säsong tror jag att vi kan ta ett steg till. Det är målsättningen.

– Jag vill inte sätta någon speciell etikett på det, men vi ska vara minst lika bra som förra säsongen. Det tror jag vi har alla chanser till att vara.



Finns landslaget i tankarna hos dig även kommande säsong?

– Absolut. Det finns alltid kvar, men jag försöker fokusera på mitt jobb i vardagen. Först och främst tänker jag på Örebro. Sedan får landslaget jättegärna komma efter det.

– Jag tycker också att jag har en bra kontakt med både Sam (Hallam) och (Stefan) Ladhe, avslutar Jhonas Enroth.

Blir Jhonas Enroth en Tre Kronor-målvakt även nästa säsong? Foto: Ronnie Rönnkvist

