Darren Helm vann Stanley Cup med Detroit 2008 och med Colorado 2022.

Nu uppges dock veteranen avsluta hockeykarriären – efter 823 matcher i NHL.

Efter 16 säsonger i NHL ser Darren Helm ut att ha spelat sin sista match.

Enligt flera uppgifter från Nordamerika har 36-åringen kommit fram till att lägga skridskorna på hyllan.

