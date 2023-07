Martin Fehérváry har blivit en viktig back för Washington Capitals.

Nu skriver den tidigare SHL-backen ett nytt treårskontrakt med klubben.

Sedan 2019 har Martin Fehérváry spelat i Washington Capitals organisation och de två senaste säsongerna har han tagit en ordinarie plats i “Caps” och visat sig vara en viktig back laget.

Nu kommer belöningen för den 23-årige slovaken.

Han skriver nämligen ett nytt treårskontrakt med Washington som gör att han tillhör klubben fram till 2026. Det nya avtalet har en årslön på 2,675 miljoner dollar (cirka 28,9 miljoner kronor) för ett totalt värde på 8,025 miljoner dollar (cirka 86,6 miljoner kronor).

THE MARTY PARTY CONTINUES‼️



The Washington Capitals have re-signed defenseman Martin Fehervary to a three-year contract extension. Fehervary’s contract will carry an average annual value of $2.675 million.#ALLCAPS