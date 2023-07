ANNONS

Han gjorde stor succé i Skellefteå, men har inte lyckats följa upp det i Nordamerika. Efter ett tufft år är Strauss Mann nu klar för AHL-laget Laval Rocket.

Strauss Mann lämnade SHL med ambitionerna om att slå sig in i NHL. Målvakten skrev kontrakt med San José Sharks och åkte över Atlanten.

Där uteblev succén. Den förra säsongen blev tuff för amerikanen som spenderade halva säsongen i ECHL, farmarligans farmarliga. Någon NHL-chans kom han aldrig nära och siffrorna i AHL stod inte heller ut. Där låg han strax under 90 i räddningsprocent och släppte in över tre mål per match.

Inför nästa säsong gick kontraktet med Sharks ut, och framtiden var oviss.

Men nu har Strauss Mann hittat en ny klubb. Det blir nästa säsong spel i Laval Rocket, farmarlag till Montréal Canadiens.

