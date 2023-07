Det blir ingen återkomst till Sverige för Carter Camper. Stjärnan är klar för spel i den finska mästarklubben Tappara.

Carter Camper är en av Leksand bästa nordamerikanska spelare någonsin. Stjärnan tog förra säsongen över ledningen i alla tiders poängliga för nordamerikaner i den klassiska dalaklubben.

Inför övergångsstoppet valde Leksand dock att göra sig av med trollkarlen, för att plocka in Peter Cehlárik. Amerikanen gick då åt andra hållet och avslutade säsongen i Zug.

När det stod klart att det inte blev någon fortsättning i Schweiz började det pratas om en återkomst till svensk hockey. Bland annat ryktades Brynäs vara intresserade.

Men nu står det klart att Carter Camper nobbar en återkomst till svensk hockey. Istället kommer 34-åringen spela för Tappara i den finska högstaligan Liiga.

