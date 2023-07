ANNONS

Efter en svag säsong väntar en nervös sommar för Calgary Flames klubbledning. Flera av klubbens ledande spelare har ett år kvar på sina kontrakt, vilket satt laget i en prekär sits. En av de som måste avgöra om han ska stanna eller inte är trotjänaren Mikael Backlund.

– Jag har haft en fantastisk tid där, men vi har inte gått så långt i slutspelet som man skulle ha velat, säger han till Hockeysverige.se.

NASHVILLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Calgary Flames står inför en kritisk sommar. Flera av klubbens bärande spelare har ett år kvar på sina kontrakt och deras framtidsbeslut kommer att avgöra riktningen för de närmaste åren.

Vissa av dem har redan aviserat att de inte har för avsikt att förlänga sina avtal. Tyler Toffoli har redan trejdats till New Jersey Devils medan backen Noah Hanifin väntas bli skeppad inom kort. Andra som svenskarna Elias Lindholm och Mikael Backlund funderar som bäst på vad som är bäst för dem personligen. Från och med 1 juli hade de möjligheten att börja förhandla med Flames, som väntar på besked för att kunna agera om en förlängning inte blir aktuell.

För Backlund är det av många anledningar ett stort beslut. Med sina 908 grundseriematcher för Flames, som draftade honom i första rundan 2007, är 34-åringen en av klubbens stora trotjänare genom tiderna. Faktum är att bara de tidigare lagkaptenerna Jarome Iginla (1 219 matcher) och Mark Giordano (949) har spelat fler matcher för klubben än Backlund, som är på väg in på sista året av det sexårskontrakt som betalar honom 5,35 miljoner dollar per säsong.

– Det handlar inte om pengar, det ekonomiska är sekundärt för mig. Det är mer jag själv som sitter och funderar på framtiden och hur jag vill göra, säger Mikael Backlund när Hockeysverige.se träffar honom i samband med NHL Awards i Nashville där han prisades med King Clancy Memorial Trophy för sina humanitära insatser i samhället.

– Jag har varit i Calgary väldigt länge och älskar staden och har haft en fantastisk tid där, men vi har inte gått så långt i slutspelet som man skulle ha velat. Det är mitt ansvar också, så jag skyller inte på andra. Men man funderar kring det och vad som hände förra året.

Ja, vad var det egentligen som hände där?

Calgary Flames missade slutspelet

Efter en av klubbens bästa säsonger 2021/22, då man spelade in 111 poäng och toppade Pacific Division, gick det mesta snett under det gångna året. Flames tappade storstjärnorna Johnny Gaudreau och Matthew Tkachuk under förra sommaren. Trots att man fick in namnkunniga ersättare i Jonathan Huberdeau och Nazem Kadri hittade laget inte samma nivå i spelet och missade i slutändan slutspelet.

– Det var tre stora ledare och profiler i laget som försvann och det ändrade dynamiken. Det blev en stor förändring, säger Backlund som även räknar in backen Erik Gudbranson bland de förlorade nyckelspelarna.

– De nya killarna som kom in är bra grabbar allihop, men vi fick det inte att stämma tidigt och alla ska hitta sin plats. Vi fick inte till det. Det blev en tuff säsong, en stor besvikelse. Det var mycket upp och ned. Vi kunde spela jättebra i en match och sedan torskade vi nästa och nästa. Det blev lite av en ond cirkel som var svår att ta sig ur. Det blev väldigt negativt.

Huberdeau kom från en säsong i Florida där han hade gjort 115 poäng. I Calgary blev det bara 55 poäng under årets grundserie.

– Han hade spelat länge i Florida innan han blev trejdad till oss. Han fick nog en klimatchock och en liten coachchock jämfört med han var van vid innan också. Det blev en stor omställning för honom, rätt svåra förhållanden att ställa om till. Inte minst att komma från USA till Kanada. En kille som Tkachuk gick från Calgary till Florida. Det blir lite enklare med mindre media, mindre press från fans. Det blev tufft för ”Huby” när det inte går som han vill och det påverkar såklart laget också. Det är en grym kille med mycket hockey i sig och vi hoppas att han hittar tillbaka till sitt spel också, säger Mikael Backlund.

Darryl Sutter fick lämna Calgary Flames i våras. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Darryl Sutters hårda nypor

“Coachchocken” låg i att Huberdeau fick Darryl Sutter bakom båset. Det var ett förhållande som inte alls fungerade. Veteranen, som vann Jack Adams Award som ligans bästa coach så sent som för ett år sedan, är känd för sina hårda nypor. När saker och ting började gå utför i Calgary blev de ännu hårdare. Efter säsongen har det sipprat ut uppgifter att det inte bara skar sig mellan honom och Huberdeau, utan med stora delar av truppen.

– Det var egentligen inte så stor skillnad på honom (Sutter), menar Mikael Backlund.

– Skillnaden var att vi förlorade. När man vinner fungerar den där ledarstilen, men när man förlorar synkar man inte lika bra. Det blir mycket negativt ledarskap och det kan vara tufft. Vi hade samma ledarskap året innan, men när man vinner kan man kanske leva med det. Förlorar man blir det negativa ledarskapet tuffare.

Darryl Sutter fick sparken efter säsongen, enligt uppgift sedan flera spelare sagt att de inte skulle återvända själva om han fortfarande var kvar i båset. Det fullbordade förändringen på ledarsidan för Flames. Mångårige general managern Brad Treliving hoppade självmant av efter säsongen och ersattes internt av sin assisterande general manager Craig Conroy. Sutters ersättare kommer också inifrån i form av Ryan Huska, en coach Backlund hade redan som junior när han gjorde en halv säsong för Kelowna Rockets i juniorligan WHL.

– Det är en bra människa som är smart och har en bra hockeyhjärna. Han har visat genom åren att han har ett bra driv, älskar hockey och vill vinna. Han bryr sig om Calgary och vill att vi ska hitta tillbaka till att vara ett topplag igen. Jag har jobbat mycket med honom i framför allt boxplay och jag tror på honom som coach, säger Backlund om Huska som funnits i Flames organisation ända sedan 2014.

Vill inte uppleva en ny “Gaudreau”

För Mikael Backlund, som klev in i Flames organisation redan 2009, återstår det nu att se om det blir en 15:e säsong med klubben eller inte. GM Craig Conroy har understrukit att han inte kommer att tillåta att det som skedde med Johnny Gaudreau förra sommaren sker igen. Då valde stjärnan i sista stund att nobba Flames, bli free agent och i stället skriva kontrakt med Columbus Blue Jackets. Det innebär att alla som tvekar kring en fortsättning i klubben riskerar att få flytta på sig.

Själv kommer Backlund att behöva mer betänketid innan han vet hur han kommer att agera.

– Jag ser framåt med Conroy, Huska och nya ledarstaben som jag tror kommer att bli jättebra. Sedan får vi se vad vi kommer fram till. Det är så jag funderar och det är där jag står.

TV: Mikael Backlund vinner King Clancy Trophy