Shayne Gostisbehere har hittat en ny klubb som free agent.

Han skriver på för Detroit Red Wings.

En av de främsta offensiva backarna på free agent-marknaden var Shayne Gostisbehere och under natten hittade han också sin nya klubbadress.

30-åringen skriver på ett kontrakt med Detroit Red Wings för nästa säsong. Kontraktet är värt 4,25 miljoner dollar och är därmed lite dyrare än det kontraktet som John Klingberg skrev med Toronto Maple Leafs.

UPDATE: The #RedWings today signed defenseman Shayne Gostisbehere to a one-year contract with an AAV of $4,125,000. pic.twitter.com/3M7NAguMcZ