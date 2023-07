Miles Wood byter NHL-klubb.

Han sajnas till ett sexårskontrakt i Colorado Avalanche.

Efter att ha spelat hela sin NHL-karriär i New Jersey Devils står det nu klart att Miles Wood flyttar på sig.

Den 27-årige forwarden är i stället klar för Colorado Avalanche, vilket presenterades under lördagsnatten.

Wood sajnas till sex år långt kontrakt med en lön på 2,5 miljoner dollar (cirka 27 miljoner kronor) per säsong och kontraktet är totalt värt 15 miljoner dollar (cirka 161,8 miljoner kronor). Avtalet gör att forwarden nu är kontrakterad till “Avs” till 2029.

Wood you believe this addition?



Welcome to Colorado, Miles!#GoAvsGo pic.twitter.com/MhQza7fNvW