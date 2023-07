Connor Brown flyttar efter skadefyllda säsongen.

Forwarden är klar för Edmonton Oilers.

Förra året flyttade Connor Brown till Washington Capitals men han spelade bara fyra matcher innan en svår skada satte stopp för fortsatt spel under säsongen.

Trots den långa skadefrånvaron var han attraktiv på free agent-marknaden och Brown har då skrivit ett kontrakt med Edmonton Oilers.

Kontraktet har en väldigt låg lönetaksträff på endast 775 000 dollar (cirka 8,4 miljoner kronor) men i avtalet finns det potentiella bonusar som går upp till 3,225 miljoner dollar (cirka 34,8 miljoner kronor). Det innebär att forwarden kan komma att tjäna fyra miljoner dollar (cirka 43,1 miljoner kronor) på kontraktet.

