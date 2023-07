Bowen Byram väntar fortfarande på sitt stora genombrott i NHL.

Nu skriver stortalangen ett nytt tvåårskontrakt med Colorado Avalanche.

Sedan han draftades som fyra av Colorado Avalanche 2019 har Bowen Byram varit en högt aktad talang men han väntar fortfarande på det stora genombrottet som en toppback i NHL.

Efter att hans rookieavtal med Colorado gått ut så sajnas 22-åringen nu till ett nytt avtal.

Byram skriver ett tvåårskontrakt med “Avs” värt 3,85 miljoner dollar (cirka 41,5 miljoner kronor) per säsong. Kontraktet är värt totalt 7,7 miljoner dollar (cirka 83,1 miljoner kronor).

