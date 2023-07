Arvid Holm släpptes av Winnipeg Jets – men blir kvar i Nordamerika.

Den tidigare FBK-målvakten skriver på för Colorado Avalanche.

Efter att ha lämnat Färjestad 2021 har Arvid Holm spelat två säsonger i Winnipeg Jets organisation. Tidigare i veckan stod det dock klart att Jets inte erbjöd svensken något kvalificerat bud och han släpptes därmed av klubben.

Men nu har Holm hittat en ny klubbadress som free agent.

Den 24-årige målvakten skriver på för Colorado Avalanche där han har kommit överens om ett tvåvägskontrakt för nästa säsong värt 775 000 dollar (cirka 8,4 miljoner kronor).

