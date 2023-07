Anthony Duclair trejdas bort från Florida Panthers.

Ny klubbadress för toppforwarden blir San Jose Sharks.

Sedan flytten till Florida Panthers har Anthony Duclair växt ut till en toppforward då han var en av lagets offensiva spelare under ett antal säsonger.

Men nu har Florida inte råd att behålla Duclair och de frigör därmed lönetaksutrymme genom att trejda bort honom till San Jose Sharks. I motsatt riktning går forwarden Steven Lorentz samt ett femterundeval i NHL-draften 2025.

We have a trade to announce...



The #SJSharks have acquired forward Anthony Duclair from the Florida Panthers in exchange for forward Steven Lorentz and San Jose’s own 2025 fifth-round selection.