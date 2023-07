I natt meddelade Detroit Red Wings att Gustav Lindström inte erbjöds något kvalificerat bud.

Men nu står det klart att Detroit förlänger med den svenske backen på ett kontrakt för nästa säsong.

Under fredagsnatten såg det ut som att Detroit Red Wings skulle släppa sin svenske back Gustav Lindström då han inte erbjöds något kvalificerat bud och han kunde därmed ha blivit unrestrictred free agent under lördagskvällen.

Men nu står det klart att Lindström undviker att kliva ut på öppna marknaden. Detroit meddelar nämligen att att de har kommit överens om ett nytt ettårskontrakt med den 24-årige försvararen.

UPDATE: The #RedWings today re-signed defenseman Gustav Lindstrom to a one-year contract with an AAV of $950,000. pic.twitter.com/JavSwJXV3A