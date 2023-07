ANNONS

Pittsburgh Penguins slänger pengar omkring sig på tre kontrakt samtidigt.

Klubben värvar målvakten Alex Nedeljkovic samt backen Ryan Graves och förlänger med målvakten Tristan Jarry – för ett kombinerat värde av hela 597 miljoner kronor.

Pittsburgh Penguins öppnar plånboken fyra timmar efter att free agent-marknaden har öppnats.

Klubben meddelar nämligen att de har gjort klart med tre spelare samtidigt då de värvar värvar målvakten Alex Nedeljkovic och backen Ryan Graves samt förlänger med målvakten Tristan Jarry för ett kombinerat värde av 597 miljoner kronor för de tre kontrakten.

Alex Nedeljkovic kommer från Detroit Red Wings och skriver ett ettårskontrakt värt 1,5 miljoner dollar (cirka 16,2 miljoner kronor) med Penguins.

Ryan Graves värvas från New Jersey Devils och skriver ett sex år långt kontrakt med en årslön på 4,5 miljoner dollar (cirka 48,5 miljoner kronor). Avtalets totala värde är då 27 miljoner dollar (cirka 291,3 miljoner kronor).

Tristan Jarry ryktades vara på väg bort från Pittsburgh då hans kontrakt löpte ut men nu står det klart att han stanna i stället. Målvaktens nya kontrakt är värt 5,375 miljoner dollar (cirka 58 miljoner kronor) per säsong i fem år för att totalt värde på 26,875 miljoner dollar (cirka 289,9 miljoner kronor).

Har varit All Star-målvakt två gånger

Nedeljkovic gjorde succé i Carolina Hurricanes 2021 och var då finalist till Calder Trophy men flyttade sedan till Detroit Red Wings där han har haft ett par tyngre säsonger och den senaste säsongen spelade han faktiskt fler matcher i AHL än NHL.

Graves är en storvuxen back som framför allt är bra defensivt men har utvecklats till en bra tvåvägsback under sina två år i New Jersey Devils och nu cashar han in på ett större kontrakt.

Jarry har haft två bra säsonger och två svagare säsonger under fyra år i Pittsburgh. Både 2020 och 2022 var han en All Star-målvakt men 2021 och 2023 hade han tyngre säsonger. Han har framför allt inte lyckats komma upp i nivå under slutspelet de senaste åren.

Pittsburgh Penguins har nu tre målvakter på NHL-kontrakt då även Casey DeSmith är kontrakterad med en lön på 1,8 miljoner dollar till nästa säsong.