Carolina Hurricanes behåller sitt målvaktspar till nästa säsong.

Både Frederik Andersen och Antti Raanta skriver nya kontrakt med topplaget.

Det har varit en hel del snack om Carolina Hurricanes målvaktssituation då både Frederik Andersen och Antti Raanta skulle bli free agents under lördagskvällen.

Men nu står det klart att “Canes” behåller båda sina målvakter.

Frederik Andersen skriver ett tvåårskontrakt värt 3,4 miljoner dollar (cirka 36,7 miljoner kronor) per säsong med Hurricanes.

Antti Raanta skriver ett ettårskontrakt värt 1,5 miljoner dollar (cirka 16,2 miljoner kronor).

