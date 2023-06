Philadelphia knöt till sig Tony DeAngelo från Carolina förra sommaren. Nu ser den kontroversiella backen ut att trejdas – tillbaka till Hurricanes.

Carolina gjorde sig av med Tony DeAngelo förra sommaren och den skandalomsusade stjärnan skrev då på för Philadelphia Flyers. Nu ser Hurricanes ut att få tillbaka backen.

Enligt Elliotte Friedman jobbar klubbarna på att få klart de sista detaljerna av trejden, som väntas offentligöras under söndagen. Även insidern Pierre LeBrun bekräftar uppgifterna och menar att Philadelphia kommer behålla halva lönen och få en talang i utbyte.

Further to @FriedgeHNIC, Carolina working to complete a Tony DeAngelo trade which likely will be completed Sunday. Flyers would retain 50 percent on DeAngelo. Flyers would be getting a prospect from Carolina.