Nybro tar in en spännande spelare på provspel. Det handlar om Gustav Karlsson, 19. Forwarden gjorde nio SHL-matcher för Örebro under säsongen.

Gustav Karlsson gjorde nio SHL-matcher under säsongen och var en ledande spelare i Örebros J20-lag. Till nästa säsong blir 19-åringen senior, och nu står det klart att det blir en try out hos Nybro.

Den hockeyallsvenska nykomlingen väljer att plocka in centern för att kolla närmare på honom under ett par veckor.

– Gustav har haft en intressant utveckling de senaste två åren och när vi nu får möjlighet att se honom i vår miljö en längre tid ville vi ta chansen. Gustav ska nu ta sig an utmaningen att slå sig in i seniorhockeyn och vi tror att vi kan vara rätt för varandra, säger sportchefen Rasmus Aro.

Provspelet sträcker sig över sommaren och i inledningen av hösten.

Den här säsongen blev det 33 poäng på 43 matcher, till skillnad från förra säsongen då Gustav Karlsson var med i det övre skiktet av poängligan och stod för 48 poäng på 41 matcher.

