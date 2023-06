ANNONS

Peter Forsberg och Mats Sundin i samma NHL-lag?

Nej, de två ikonerna fick aldrig chansen att tillsammans i NHL, men det var riktigt nära att de gjorde det. Så pass nära att de faktiskt fotats tillsammans i Quebec Nordiques matchställ.

– Jag reflekterade då inte över att det skulle bli en unik bild, om du nu är så, säger fotografen "Stickan" Kenne.

Är detta en unik bild?

Norrtälje sportcenter 1994. Sommaren innan lockouten i NHL bröt ut. Mats Sundin tillhörde fortfarande Quebec Nordiques organisation medan Peter Forsberg trejdats till samma organisation från Philadelphia. I Norrtälje spelades det en välgörenhetsmatch för Roger Andersson som skadats i en hockeymatch och efter det blivit rullstolsbunden.

Mats Sundin tillsammans med Roger Andersson. Foto: Stig Kenne

Stickan Kenne:

– 6 augusti 1994. Jag plåtade den där bilden till samlarserierna som fanns då och lite matchbilder. Det var en uppvisningsmatch, men bilden… Jag reflekterade då inte över att det skulle bli en unik bild, om du nu är så. Samtidigt var det stora pojkar som var med på den matchen och bilden.

Det svenska All-Star-laget 1994. Foto: Stig Kenne

Det är så att ytterst få bilder har tagits, om ens någon ytterligare, där Mats Sundin och Peter Forsberg är på samma bild iklädda Québecs matchtröja. När NHL sedan skulle dra i gång efter samma sommar försattes ligan i en så kallad lock out för resten av säsongen. Det innebar att Mats Sundin kom att spela för Djurgården och Peter Forsberg för MoDo.

"KOM INTE ÖVERENS I FÖRHANDLINGARNA"

Men strax innan eventet i Norrtälje hade Mats Sundin redan trejdats till Toronto tillsammans med Garth Butcher, Todd Warriner och ett förstaval i 1994 års draft (Nolan Baumgartner). Québec fick å sin sida Wendel Clark, Sylvain Lefebvre, Landon Wilson samt ett förstaval i 1994 års draft (Jeff Kealty). Det här innebar att Mats Sundin och Peter Forsberg aldrig kom att spela tillsammans i den nu mera icke existerande klubben Québec Nordiques.

Mats Sundin:

– Vi kom inte riktigt överens i kontraktsförhandlingarna med Quebec och då blev det en bytesaffär med Toronto. Med facit i hand var det fantastiskt och kanske det bästa som hänt i min karriär. Att få komma till hockeyns Mecka, Toronto, där jag sedan spenderade 13 år, är något jag är väldigt glad för.

Peter Forsberg draftades 1991 av Philadelphia Flyers, men 1992 såldes alltså rättigheterna på honom vidare till Quebec Nordiques. Flyers fick i gengäld rättigheterna till Eric Lindros. Något som uppmärksammades stort i framför allt Quebec och Kanada eftersom Lindros mer eller mindre vägrade att spela för Nordiques.

– Jag brydde mig väl egentligen inte så mycket eftersom jag inte hade varit över dit ännu och inte heller hade någon jätte koll på NHL. Att jag blev bortbytt till just Quebec spelade ingen roll för mig. Tvärtom tyckte jag att det var kul att komma till en lite mindre stad. Quebec var dessutom verkligen en hockeystad, berättar Peter Forsberg och fortsätter:

– Ser man till helheten blev det hela en drömsituation. Organisationen såldes till Denver året efter, vi hade draftat högt, plus den här trejden med Lindros där vi fick fem spelare ytterligare (Chris Simon, Mike Ricci, Kerry Huffman, Ron Hextall och Steve Duchesne), viket innebar att vi kunde bygga grunden till det lag vi hade under flera år.

Stickan Kenne:

– I början var Peter så förbannat blyg och tittade mest ner i backen (skratt). När han för en gång skull skrattade jag sa jag ”garvar du Peter?”

– Mats har liksom Peter alltid varit trevlig att ha och göra med. Jag plåtade Mats 1989 på firman, en landslagsbild. Det var under hans sista säsong innan han åkte över till NHL. ”Putte” Carlsson var så förbannad då Mats skulle åka över. Han skulle stänga av honom från all hockey. Det var ett jävla liv.

Mats Sundin kom att spela fyra säsonger i Quebec mellan 1990 och 1994 medan Peter Forsberg endast spelade i klubben säsongen 1994/95 innan den såldes till Colorado.

